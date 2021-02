Alemanha prorroga lockdown até 7 de março

A Alemanha decidiu nesta quarta-feira (10/02) estender até 7 de março o lockdown em vigor no país. A decisão foi tomada durante uma reunião entre a chanceler federal Angela Merkel e os governadores dos 16 estados. A extensão do confinamento ocorre, principalmente, devido à preocupação com as novas variantes do coronavírus.

Essa é a terceira prorrogação do atual lockdown, que até então estava previsto para terminar em 14 de fevereiro. Com isso, bares, restaurantes, hotéis, academias de ginástica, cinemas, teatros e diversos estabelecimentos comerciais deverão seguir fechados. Já salões de beleza poderão reabrir a partir de 1° de março.

A data para abertura de escolas e jardins de infância deverá ser decidida pelos estados. Berlim, por exemplo, deve ordenar a volta às aulas a partir de 22 de fevereiro.

A flexibilização das medidas para outros estabelecimentos comerciais e culturais deve iniciar em regiões que conseguirem reduzir a incidência de covid-19 por 100 mil habitantes para um patamar abaixo de 35, na média de sete dias, permitindo que as cadeias de infecção possam ser rastreadas novamente.

"Queremos fazer de tudo para evitar um efeito constante de aumento e queda de casos", afirmou Merkel ao defender a prorrogação do lockdown.

Medidas em vigor

Um lockdown mais rígido foi imposto na Alemanha em 16 de dezembro, após uma tentativa de bloqueio parcial no início de novembro não ter sido capaz de conter a explosão de casos no país. Na ocasião, o comércio e as escolas permaneceram abertos, enquanto foram impostas severas restrições a shows, hotéis e academias de ginástica.

Mas nem as medidas mais rígidas adotadas a partir da segunda metade de dezembro surtiram o efeito esperado, e o lockdown, inicialmente previsto para terminar em 10 de janeiro, foi estendido até o fim daquele mês e, em seguida, prorrogado novamente até 14 de fevereiro.

Em dezembro de 2020, a Alemanha teve o maior número de mortes desde o início da pandemia, chegando a registrar recordes de mais de mil óbitos por dia, além de um forte aumento no número de infecções. A situação levou várias lideranças políticas a pedirem a ampliação das medidas de contenção.

A reabertura das escolas e jardins de infância havia se tornado um dos pontos mais debatidos entre as lideranças políticas do país. Novos estudos afirmam que o coronavírus se espalha com maior intensidade nas escolas do que se pensava inicialmente.

Lockdown se mostrou eficaz

As medidas restritivas em vigor têm ajudado a reduzir consideravelmente o número de novas infecções. Pela primeira vez desde o fim de outubro, a incidência de casos de covid-19 por 100 mil habitantes, na média de sete dias, ficou abaixo de 80 no país.

Nesta quarta-feira, a Alemanha registrou mais 813 mortes associadas à covid-19, elevando o total para 62.969 desde o início da pandemia. O país contabilizou 8.072 infecções em 24 horas, o que fez o número de casos acumulados passar de 2,29 milhões.

A Alemanha iniciou no fim de dezembro sua campanha nacional de vacinação. Até o momento, mais de 2,3 milhões dos 83 milhões de habitantes do país receberam pelo menos a primeira dose da vacina.

Mais informações a seguir...

cn/ek (ots)