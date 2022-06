Alemanha promete enviar sistema de defesa aérea à Ucrânia

O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, prometeu fornecer à Ucrânia nesta quarta-feira (01/06) o mais avançado sistema de defesa aérea que o país possui.

Num discurso no Bundestag no âmbito do debate do orçamento federal, Scholz disse que enviará a Kiev o Iris-T, um equipamento bélico que permitirá à Ucrânia "proteger uma grande cidade dos ataques aéreos russos".

Além disso, ele prometeu enviar um radar de rastreamento ultramoderno que pode detectar artilharia, e lembrou ainda que, nas próximas semanas, a Alemanha vai entregar 12 obuses autopropulsados blindados PzH-2000 à Ucrânia, em colaboração com a Holanda.

O chanceler alemão disse que Kiev já assinou um contrato com a indústria armamentista para o fornecimento de tanques Gepard e sublinhou que tanto estes equipamentos como os PzH-2000 se enquadram na classificação de "armas pesadas".

"Fornecemos [ajuda] continuamente, desde o início da guerra. E logo após o início da guerra tomamos essa decisão e rompemos com uma postura estatal de anos na Alemanha. Foi uma decisão sábia, mas foi uma decisão corajosa e nova deste governo", disse Scholz, referindo-se à tradição de longa data de Berlim de não enviar armas a regiões em conflito.

Acusações de hesitação

Com o anúncio, Scholz se defendeu no Bundestag contra a acusação de que estaria sendo hesitante e protelando a implementação da decisão do Parlamento alemão de disponibilizar armas pesadas à Ucrânia.

O chefe de governo afirmou que as alegações não são verdadeiras e, em seu discurso de meia hora, listou o que a Alemanha entregará no futuro e o que já entregou até agora.

O chanceler ressaltou que a Alemanha forneceu à Ucrânia mísseis antiaéreos e armas antitanque, mais de 15 milhões de munições, 100 mil granadas de mão, mais de 5 mil minas antitanque, material altamente explosivo, metralhadoras e dezenas de carregamentos de caminhões com outros itens relevantes, como sistemas de defesa contra drones.

Ele também se referiu ao recente acordo entre o governo e a oposição conservadora para liberar 100 bilhões de euros voltados à modernização da Bundeswehr (Forças Armadas alemãs), envolvendo a criação de um fundo especial de aquisições militares para resolver "a negligência dos últimos 16 anos".

Por seu lado, num discurso anterior ao do chanceler, o líder da oposicionista União Democrata Cristã (CDU), Friedrich Merz, criticou o fato de que, mais de um mês após o Bundestag concordar sobre o fornecimento de armas pesadas à Ucrânia, estas ainda não chegaram ao país.

md (DPA, AFP)