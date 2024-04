Alemanha prende três suspeitos de espionar para a China

Três cidadãos alemães que são acusados de espionagem para a China e de facilitarem a transferência de informações sobre tecnologia com possível uso militar foram detidos nesta segunda-feira (22/04) na Alemanha.

Os três – dois homens e uma mulher – são acusados de terem atuado sob ordens dos serviços secretos da China ao menos desde junho de 2022 e são também suspeitos de violar a legislação alemã em matéria de exportação.

As prisões ocorreram nas cidades de Bad Homburg, no estado de Hessen, e em Düsseldorf, a capital da Renânia do Norte-Vestfália.

Os acusados teriam fundado uma empresa de fachada para cooperar cientificamente com universidades alemãs a fim de obter informações militarmente importantes e repassá-las à China. O principal acusado, Thomas R., de Bad Homburg, teria realizado essas atividades junto com um casal de Düsseldorf, Herwig F. e Ina F.

Por meio da sua empresa, o casal de Düsseldorf havia celebrado um acordo de cooperação com uma universidade alemã para a transferência de conhecimento científico e obteve informações na Alemanha sobre "tecnologias inovadoras militarmente utilizáveis".

No momento das detenções, os suspeitos estavam em negociações sobre outros projetos de pesquisa que poderiam ser usados para aumentar a força de combate da Marinha da República Popular da China, de acordo com a acusação.

De acordo com os investigadores, um agente da espionagem chinesa estava por trás das atividades. Os parceiros de cooperação nas universidades alemãs aparentemente não sabiam de nada.

Os suspeitos também adquiriram um equipamento laser especial e o exportaram para a China sem a devida autorização.

as/cn (Lusa, DPA, AFP)