Alemanha prende militar suspeito de espionar para a Rússia

Um alemão que atuava na Bundeswehr (Forças Armadas da Alemanha) foi preso nesta quarta-feira (09/08) sob suspeita de espionagem para Moscou, informaram promotores federais.

Ele foi detido na cidade de Coblença, no estado de Renânia-Palatinado, no oeste alemão. Os promotores disseram que o suspeito havia ido diversas vezes ao consulado russo na cidade de Bonn, no estado vizinho da Renânia do Norte-Vestfália, e também à embaixada russa em Berlim.

O que se sabe sobre o suspeito?

O homem, identificado como Thomas H, visitou a embaixada e o consulado russo "por iniciativa própria" desde maio e ofereceu sua cooperação, segundo os promotores.

Ele é suspeito de fornecer informações sobre seu trabalho em uma divisão da Bundeswehr para as missões diplomáticas com a intenção de que fossem repassadas ao serviço secreto russo.

Um comunicado da Promotoria federal informou que o homem trabalhava para o escritório federal de equipamentos, tecnologia da informação e suporte a serviço da Bundeswehr, responsável por equipar as Forças Armadas com materiais e armamentos, assim como por desenvolver, testar e adquirir tecnologias de uso militar.

"Há fortes suspeitas de que o acusado trabalhava para um serviço de inteligência estrangeiro", disse a Promotoria. O apartamento e o local de trabalho do homem foram revistados pelos investigadores.

As investigações foram conduzidas em estreita coordenação entre a inteligência militar e a agência de segurança interna da Alemanha, o Departamento Federal de Proteção da Constituição, em alemão Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV).

Órgão alerta sobre espionagem russa "agressiva"

Em junho, o BfV alertou para uma "operação agressiva de espionagem russa" e que o Kremlin tinha um interesse crescente na coleta de informações.

"No futuro, espera-se uma operação de espionagem russa mais clandestina e agressiva, bem como atividades no espaço cibernético originárias da Rússia", afirmou o órgão.

O relatório disse que os serviços de inteligência russos estavam tentando "trazer novos funcionários para a Alemanha".

Em meados de abril, a Alemanha expulsou vários diplomatas russos devido a preocupações com espionagem, e em reação Moscou ordenou que mais de 20 diplomatas alemães deixassem a Rússia.

Um mês depois, a Rússia limitou a 350 o número de servidores alemães no país, o que resultou na saída forçada de centenas de trabalhadores de missões diplomáticas e outras instituições.

Em resposta, Berlim ordenou o fechamento de quatro dos cinco consulados da Rússia na Alemanha.

bl (AFP, Reuters, dpa)