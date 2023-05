Alemanha prende mais três suspeitos de planejar golpe armado

A Polícia da Alemanha prendeu mais dois homens e uma mulher suspeitos de ligação com o movimento de extrema direita que planejava derrubar o Estado com um golpe armado, anunciou nesta terça-feira (23/05) a Procuradoria Federal na cidade de Karlsruhe, no sul alemão.

As prisões ocorrem mais de cinco meses depois que uma megaoperação em três países, em dezembro de 2022, escancarou a ameaça representada pelo Reichsbürger ("Cidadãos do Império Alemão", em tradução literal). Os membros do grupo rejeitam a Constituição alemã do pós-guerra, não reconhecem a Alemanha como um Estado democrático e pedem a queda do governo.

Ao todo até agora, 63 pessoas ligadas ao grupo são suspeitas de envolvimento com planos de derrubar o Estado. A maioria são cidadãos alemães.

Os últimos três detidos são dos estados alemães de Baden-Württemberg e Baixa Saxônia, de acordo com um porta-voz da Procuradoria Federal. Como a maioria dos outros suspeitos, o trio é acusado do crime de pertencer a uma organização terrorista.

Eles seriam próximos de Heinrich 13º, o "Príncipe Reuss de Greiz", apontado como um dos líderes do grupo e que também está preso. Promotores afirmaram que 26 suspeitos, todos próximos ao líder, estão sob custódia.

Organização terrorista

O Escritório para a Proteção da Constituição (BfV), que é a agência de inteligência doméstica da Alemanha, estimou em 2022 que existam cerca de 23.000 membros do grupo na Alemanha, com 5% deles classificados como extremistas de direita. Muitos não se oporiam ao uso de táticas violentas para derrubar o Estado.

Embora a prisão desta semana tenha incluído uma mulher, o movimento é formado majoritariamente por homens. Em média, eles têm mais de 50 anos de idade, estão espalhados por todo o país e propagam ideologias populistas de direita, antissemitas e nazistas.

Nesta terça, a ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, prometeu que as autoridades do país continuarão a desarmar consistentemente seus membros.

"Não estamos lidando com malucos inofensivos, mas com uma suposta organização terrorista que se caracteriza por fantasias de derrubar o governo pela força das armas", disse Faeser.

Ao fim de 2022, cerca de 400 membros do Reichsbürger ainda tinham pelo menos uma licença de arma. "Devemos garantir que as armas sejam confiscadas consistentemente sempre que houver uma indicação de que um dono de arma é perigoso."

ek (DPA, AFP)