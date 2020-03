Alemanha precisa fazer mais para combater racismo, diz comissão

O racismo e os filmes hollywoodianos

"No calor da noite"

Dez anos depois, foi Sidney Poitier quem abriu mais portas em Hollywood. No drama "No calor da noite", Poitier interpreta um policial do norte que tem de resolver um caso no sul dos EUA e se depara com um racismo abismal. O filme foi premiado com cinco Oscars – e coroou Poitier como primeiro superastro afro-americano do cinema do país.