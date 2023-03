Alemanha, Portugal e Reino Unido enviam tanques à Ucrânia

O governo da Alemanha confirmou nesta segunda-feira (27/03) o envio de 18 tanques blindados de batalha Leopard 2 do tipo A6, inclusive munição e peças de reposição, à Ucrânia.

A informação havia sido adiantada pela imprensa alemã e foi depois confirmada pelo chanceler federal, Olaf Scholz, durante visita a Roterdã, na Holanda.

O Ministério alemão da Defesa, em Berlim, acrescentou que o armamento, juntamente com dois blindados de recuperação Büffel, já chegou à Ucrânia, e lembrou que cerca de 40 veículos de combate de infantaria Marder foram igualmente entregues e já estão no país do Leste Europeu.

O ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, destacou que foram enviados quatro tanques Leopard 2 a mais do que o inicialmente previsto.

Envio por Portugal

O Ministério da Defesa português divulgou, também nesta segunda-feira, que outros três tanques blindados Leopard 2 A6, doados por Portugal às forças de Kiev, já estão na Ucrânia.

Soldados ucranianos receberam treinamento em bases militares alemãs para manejar os tanques pesados de combate Leopard 2.

Segundo Pistorius, o próximo passo é o envio de tanques Leopard 1 A5, que ainda estão sendo preparados pela indústria alemã. Eles são financiados em conjunto com a Dinamarca e a Holanda. O objetivo é entregar 25 desses tanques até o verão europeu e elevar o número para 80 até o fim do ano e para no mínimo cem ao longo de 2024.

Challenger 2 já chegaram

O ministro ucraniano da Defesa, Oleksiy Reznikov, anunciou nesta segunda-feira que os primeiros tanques Challenger 2 britânicos também já chegaram à Ucrânia.

Reznikov detalhou que "os Challenger britânicos, os Stryker e os Cougar americanos e os Marder alemães" haviam sido acrescentados às unidades ucranianas.

Durante muito tempo a Ucrânia solicitou tanques de combate modernos aos países ocidentais. Eles poderão vir a ser usados numa ofensiva de primavera, a ser iniciada nas próximas semanas.

O governo alemão anunciou no fim de janeiro que enviaria tanques de batalha principal à Ucrânia, depois de uma longa hesitação e de discussões na coalizão de governo. O plano inicial era enviar à Ucrânia 14 veículos, que, juntamente com os enviados por outros países europeus, formariam dois batalhões de Leopard 2, cada um com 31 blindados. Mas dificuldades no envio por outros países levaram a Alemanha a elevar sua contribuição de 14 para 18 tanques.

Os Marder são veículos de combate de infantaria (IFV, em inglês), utilizados para transporte de soldados e para fogo de apoio. Já o Leopard 2 e o Challenger 2 são de uma outra categoria, a dos tanques de batalha principal (em inglês MBT), também conhecidos como tanques de guerra, com armamento e blindagem pesadas. Os Leopard 2 costumam ser usados em combinação com os Marder.

