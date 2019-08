Alemanha pede libertação de manifestantes de Moscou

O Ministério alemão do Exterior urgiu neste domingo (04/08) o Kremlin a libertar imediatamente os manifestantes detidos na véspera, em Moscou, ao protestar contra a proibição de candidatos independentes participarem das eleições legislativas locais de 9 de setembro próximo. Segundo um monitor independente, as autoridades russas prenderam mais de 800 manifestantes, em repressão violenta às passeatas não autorizadas.

"As detenções não estão em proporção com a agenda pacífica dos protestos, que foram dirigidos contra a exclusão de candidatos", escreveu o ministério em Berlim. "A repetida interferência ao direito garantido de assembleia pacífica e liberdade de expressão infringe as obrigações internacionais da Rússia e coloca fortemente em questão o direito a eleições livres e justas."

Há uma semana, ativistas vêm protestando contra a decisão da Comissão Eleitoral de desqualificar diversos candidatos independentes, argumentando tratar-se de uma tentativa de remover a oposição do pleito. Embora ainda não haja divulgado a lista de candidatos para a Assembleia Legislativa de Moscou, o órgão antecipou que a grande maioria dos candidatos não teria reunido o número necessário de assinaturas para pode participar do processo eleitoral.

Paralelamente aos protestos na capital, a Justiça russa divulgou no sábado a abertura de um inquérito por lavagem de dinheiro contra a Fundação Anticorrupção (FBK). Colaboradores da ONG, criada em 2011 pelo opositor do Kremlin Alexei Nawalny, teriam recebido "de terceiros" quase 1 bilhão de rublos (13,8 milhões de euros), adquiridos "ilegalmente", depositados primeiro em contas bancárias, e depois na da fundação.

Em seu Índice de Democracia para 2018, a consultora britânica Economist Intelligence Unit classificou a Rússia como país "autoritário", ocupando o 144º lugar entre 168 Estados, abaixo, por exemplo, de Cuba e Afeganistão.

