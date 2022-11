Alemanha oferece sistemas de defesa antiaérea à Polônia

O governo alemão informou nesta segunda-feira (21/11) ter chegado a um acordo para ajudar a Polônia a defender seu espaço aéreo após um foguete cair na semana passada no território do país, em local próximo à fronteira com a Ucrânia.

Berlim ofereceu enviar à Polônia sistemas de defesa antiaérea Patriot, de tecnologia americana, e apoiar a segurança do espaço aéreo polonês com jatos Eurofighter, disse a ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, em um comunicado.

Duas pessoas morreram após um foguete cair na última terça-feira na vila polonesa de Przewodow, a seis quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

O governo polonês e a Otan disseram que provavelmente tratou-se de um míssil de defesa antiaérea ucraniano lançado para interceptar um ataque múltiplo russo e que errou o alvo, mas afirmaram que em última instância a Rússia era a culpada pelas mortes, por ter iniciado a guerra.

Ministro polonês recebe proposta com "satisfação"

Antes do comunicado de Lambrecht, o ministro da Defesa polonês, Mariusz Blaszczak, havia dito que que "acolhia com satisfação a proposta alemã". Ele escreveu no Twitter que proporia que os sistemas fossem "estacionados perto da fronteira com a Ucrânia".

A Alemanha já enviou baterias antiaéreas Patriot para a Eslováquia, onde Berlim espera mantê-las estacionadas por mais tempo do que o planejado atualmente. Os sistemas de defesa aérea devem permanecer na Eslováquia "até o final de 2023 e potencialmente além disso", disse Lambrecht ao jornal Rheinische Post.

"É nossa maior responsabilidade que a Otan não se torne uma parte neste conflito", enquanto fortalece suas defesas aéreas, afirmou a ministra alemã.

Berlim também enviou à Ucrânia sistemas de defesa antiárea Iris-T SLM, de tecnologia alemã, considerado por alguns especialistas como um dos mais modernos do mundo.

bl (AFP, AP, dpa)