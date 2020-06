Alemanha libera viagens para países europeus

O governo alemão decidiu acabar com "alertas contra viagens" para 29 países europeus a partir de 15 de junho, anunciou o ministro do Exterior, Heiko Maas, em Berlim, nesta quarta-feira (03/06).

Os alertas deverão ser substituídos por indicações de viagens. "Um alerta não é uma proibição, e uma indicação não é um convite", resumiu Maas.

O governo deverá definir nos próximos dias um documento com sugestões de medidas de proteção para os turistas, que servirá de base para as negociações com os países que mais recebem turistas alemães.

Devido à pandemia do novo coronavírus, Maas havia emitido, em 17 de março, alertas contra viagens de turismo para todos os países do mundo, o que é um passo sem precedentes na Alemanha. "Alertas contra viagens" são raros e normalmente são emitidos para países onde há conflitos armados.

Os 29 países são os demais membros da União Europeia com exceção da Espanha; o Reino Unido; e países do Espaço Schengen que não fazem parte da União Europeia: Islândia, Suíça e Liechtenstein. A Noruega também faz parte desse último grupo, mas assim, como a Espanha, mantém bloqueios à entrada de viajantes no país para além de 15 de junho – portanto, o governo alemão postergou o fim do "alerta contra viagens" para ambos os países.

Para a Espanha, o principal destino de turistas alemães, Maas disse esperar que isso possa ocorrer em 21 de junho. O governo em Madri, no entanto, sinalizou que pretende abrir as fronteiras para turistas estrangeiros somente em 1º de julho. A Noruega, por sua vez, cogita manter a proibição de entrada até 20 de agosto.

Para todos esses países haverá, a partir de 15 de junho, advertências de viagens específicas, que levarão em conta os riscos existentes em cada um, anunciou o ministro.

Por exemplo, o governo alemão pretende advertir contra viagens ao Reino Unido enquanto o país mantiver uma quarentena de 14 dias.

O "alerta contra viagens" para países de fora da Europa permanece em vigor.

AS/dpa/afp

