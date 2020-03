Alemanha inaugura "hospital virtual" devido à pandemia de coronavírus

Para apoiar hospitais e clínicas menores na luta contra a disseminação do coronavírus Sars-Cov-2, o estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália lançou nesta segunda-feira (30/03) um chamado "hospital virtual", uma plataforma pela qual hospitais de toda a região podem consultar especialistas das clínicas universitárias de Aachen e Münster por videoconferência.

O lançamento da plataforma estava previsto para começar com uma fase de testes nos próximos meses, mas foi antecipado devido à pandemia. As áreas de medicina intensiva e infectologia deverão oferecer aconselhamento a partir do próximo domingo.

"O apoio será especialmente para hospitais menores que requerem aconselhamento no tratamento de pacientes que precisam respirar artificialmente", disse o secretário estadual da Saúde, Karl-Josef Laumann.

Ele explicou que, com o uso da plataforma pelo pessoal de saúde, será possível evitar o transporte de pacientes e fazer melhor uso dos recursos locais. Além disso, hospitais com falta de conhecimento especializado podem fazer consultas digitais junto a centros médicos de última geração na região.

Cerca de 200 hospitais poderão se beneficiar do hospital virtual. A clínica universitária de Aachen deverá repassar, virtualmente, a experiência no tratamento de pacientes da covid-19, doença respiratória causada pelo coronavírus, na região da cidade de Heinsberg, a mais afetada pela pandemia quando a disseminação começou na Alemanha.

Com quase 18 milhões de habitantes, o estado da Renânia do Norte-Vestfália é o mais populoso do país e já chegou a concentrar o maior número de casos de infecções por coronavírus na Alemanha. De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI) de controle e prevenção de doenças, o estado tem 13.225 infecções e 117 mortes – a última atualização foi feita nesta terça-feira. A Baviera é o estado mais afetado, com 14.810 casos e 162 mortes.

A Alemanha, segundo o RKI, totaliza quase 62 mil casos e 583 mortes relacionadas ao coronavírus. A Universidade Johns Hopkins, referência na contabilização de infecções, mostra pouco mais de 67 mil casos confirmados na Alemanha e 651 mortes, além de mais de 15.800 pacientes recuperados.

RK/kna/ots

