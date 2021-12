Alemanha impõe novas restrições, inclusive para vacinados

Pela primeira vez, a Alemanha vai impor restrições também a vacinados e recuperados da covid-19. Após reunião entre o chanceler federal, Olaf Scholz, e os governadores dos 16 estados alemães nesta terça-feira (21/12), o governo decidiu endurecer as medidas anticovid após o Natal.

Como antecipado pela DW, a partir de 28 de dezembro as reuniões, tanto em ambientes fechados quanto abertos, estarão limitadas a um máximo de 10 pessoas para pessoas vacinadas e recuperadas. Crianças com 14 anos ou menos estão isentas das regras.

Caso uma pessoa não vacinada participe de um encontro, as restrições se tornam mais rígidas, com membros de uma família limitados a se reunir com no máximo duas pessoas que vivam em outra casa.

Clubes e casas noturnas devem fechar temporariamente e grandes eventos culturais e esportivos devem ocorrer sem púbico. Possivelmente, os primeiros jogos da Bundesliga devem ser afetados pela decisão.

"Eu gostaria de ter dado notícias mais positivas pouco antes do feriado de Natal", disse Scholz em Berlim. "Esta pandemia está incomodando a todos nós. Estamos todos desmoronando e cansados ​​da pandemia. Mas isso não ajuda. Temos que ficar juntos novamente e, em muitos casos, manter distância", completou o chanceler.

Uma nova reunião entre Scholz e os governadores deve ocorrer em 7 de janeiro.

Campanha de vacinação

As empresas e organizações impactadas negativamente pelas restrições terão auxílio financeiro.

Além disso, a campanha de vacinação, seja para ainda não imunizados, seja para as doses de reforço, continuará mesmo durante os feriados de fim de ano.

Regra 2G permanecerá em vigor

A entrada em locais públicos, como restaurantes e cinemas, permanecerá limitada àqueles que forem vacinados ou recuperados, conhecida na Alemanha como regra "2G" (geimpf oder genesen).

Scholz alertou para um aumento acentuado nas infecções devido à variante ômicrom em breve. Segundo ele, o país ainda está em um período intermediário, já que a medidas recentes contra a pandemia surtiram efeito e a quarta onda está aos poucos sendo controlada. No entanto, de acordo comScholz, a quinta já está se aproximando.

"Não vai acabar tão logo quanto esperávamos", avisou.

le (dpa, sid, afp, ots)