Alemanha fecha parcialmente fronteiras com República Tcheca e Áustria

À 00h00 deste domingo (14/02), sob um frio de até -20 ºC, agentes da polícia federal alemã se postaram em Schirnding, na fronteira do estado da Baviera com a República Tcheca.

Ali, como em todas as passagens rodoviárias entre a Alemanha e o país recém-declarado "zona de mutação", embora não se tenham instalado bloqueios físicos, todo veículo é detido, os ocupantes interrogados sobre o motivo da viagem e, se necessário, enviados de volta.

Foi também suspensa a circulação de trens e ônibus. Não está bem claro que exceções se aplicam à proibição generalizada de ingresso decretada pelo ministro alemão do Interior, Horst Seehofer.

Segundo a polícia federal, só podem passar profissionais das áreas médica ou de "infraestrutura crítica" que residam num país e trabalhem no outro. O mesmo se aplica a caminhoneiros ou participantes de enterros. Todos os viajantes devem se submeter a um teste do novo coronavírus.

O governador da Baviera, Markus Söder, declarara que, apesar de ser a favor de uma Europa livre, na pandemia de covid-19 a segurança é prioridade máxima. As autoridades estaduais estão alarmadas desde que estudos indicaram que mais de 60% das elevadas taxas de contágio na região fronteiriça se deveriam à variante B.1.1.7. do vírus, oriunda do Reino Unido.

Do outro lado da fronteira, os municípios tchecos de Eger, Sokolov e Trutnov estão totalmente isolados há dias, com a polícia controlando a entrada de automóveis já desde sábado. O atual estado de emergência ditado pela pandemia se encerra neste domingo, e o Parlamento em Praga ainda não decidiu se prorrogará a medida.

À meia-noite foram igualmente fechadas as passagens de fronteira entre a Alemanha e o Tirol. Nesse estado austríaco, alastrou-se a variante sul-africana do Sars-Cov-2. Como o governo tirolês se recusa a impor medidas de confinamento mais estritas, Viena decretou o isolamento da região.

Atrito entre Berlim e UE

Já vigoram restrições mais rigorosas de ingresso entre diversos países-membros da União Europeia, mesmo que sem fronteiras terrestres. A Alemanha, por exemplo, proibiu a entrada de viajantes de Portugal e da Eslováquia.

Além de reações contrárias locais, as medidas unilaterais despertam controvérsia no nível europeu. Na sexta-feira, um porta-voz da Comissão Europeia lembrou que em 2020 os chefes de Estado e governo da UE decidiram coordenar e acordar entre si os controles de fronteira no contexto da pandemia. O Executivo da UE espera que isso seja respeitado, também no caso alemão.

O ministro Seehofer interpretou a observação como crítica. Falando ao tabloide Bild, ele atacou a comissão sediada em Bruxelas: "Estamos lutando na fronteira com a República Tcheca e com a Áustria contra o vírus mutante. A Comissão Europeia deveria nos apoiar, em vez de nos colocar o pé na frente com comentários sem graça." Basta, afinal o órgão já cometeu erros suficientes nas encomendas de vacinas, pontificou irritado o político social-cristão.