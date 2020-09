Alemanha espera imunizar população contra covid-19 em meados de 2021

A Alemanha pretende alcançar imunidade de grupo contra o coronavírus por meio de uma vacina de aplicação voluntária que deverá estar amplamente disponível em meados de 2021, disse o ministro da saúde do país nesta terça-feira (15/09).

Falando a repórteres em Berlim, o ministro Jens Spahn enfatizou que o governo não pretende impor nenhuma exigência obrigatória de inoculação quando a vacina estiver pronta.

"Precisamos que entre 55% a 65% da população seja vacinada para alcançar o que é conhecido como imunidade de grupo. Acredito firmemente que podemos conseguir isso de forma voluntária", disse Spahn.

Falando na mesma coletiva de imprensa, a Ministra da Educação e Pesquisa da Alemanha, Anja Karliczek, disse que a Alemanha só espera que uma vacina esteja disponível "para amplas camadas da população" em meados de 2021.

A estimativa é semelhante a uma avaliação recente da Organização Mundial de Saúde.

Karliczek insistiu que a Alemanha e a União Europeia não pretendem tomar "atalhos arriscados" na corrida para desenvolver uma vacina segura e eficiente. "Queremos uma vacina segura e eficaz, não necessariamente a primeira", disse Spahn.

Ela salientou que o governo alemão disponibilizou cerca de 750 milhões de euros (R$ 4,7 bilhões) em financiamento para ajudar três empresas do país que vem desenvolvendo vacinas.

Duas empresas que estao com as pesquisa bastante avançadas , a alemã BioNTech – que se associou à gigante norte-americana Pfizer – e a CureVac receberão 375 milhões e 230 milhões de euros, respectivamente. Negociações com uma terceira empresa, a IDT Biologika, estão em fase final.

Como parte do acordo, a empresa que for bem-sucedida no desenvolvimento de uma vacina eficaz deve reservar 40 milhões de doses para a Alemanha.

A Alemanha também já garantiu 54 milhões de doses por meio de um contrato que inclui toda a Uniao Europeia com a farmacêutica AstraZeneca, que desenvolve sua vacina com a Universidade de Oxford.

Assim que uma vacina receber a aprovação regulatória necessária, o ministro Spahn disse que espera que sua aplicação seja uma questão de "dias ou poucas semanas".

Ele, no entanto, advertiu que nem todos teriam acesso a uma dose no primeiro dia, apontando que a prioridade deve ser concedida a certos grupos, como idosos e agentes de saúde.

Durante a pandemia, a Alemanha obteve mais sucesso do que países vizinhos no combate ao vírus, em parte graças á disponibilidade de testes em massa e um rigoroso rastreamento de contatos. Mas recentemente os números voltaram a aumentar, com mais 1.407 casos detectados nesta terça-feira. Ainda assim, os números seguem abaixo da tendência de abril, quando o país chegou a registrar mais de 6 mil casos por dia. Desde o início da pandemia, a Alemanha, com uma população de 83 milhoes de pessoas, identificou 261.762 casos e 9.362 mortes.

