Alemanha envia conta por voos de repatriação

Os alemães que se encontravam isolados em diversas partes do mundo e precisaram ser repatriados em voos organizados pelo Ministério das Relações Exteriores em Berlim durante a crise do coronavírus vão receber em breve a conta por esse resgate.

"Os participantes serão informados individualmente sobre a respectiva parcela de custos nos próximos dias e semanas", informou o Ministério das Relações Exteriores, neste sábado (13/06) em Berlim.

O ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas, e sua equipe lançaram, em 17 de março último, uma campanha de repatriação sem precedentes para turistas alemães presos no exterior devido à pandemia de covid-19.

Por volta de 240 mil alemães foram repatriados em pouco mais de cinco semanas, 66 mil deles em aviões fretados pelo Ministério do Exterior em Berlim. O último voo transportou 157 alemães da Cidade do Cabo, na África do Sul, de volta para a Alemanha em 24 de abril. Depois disso, só foram repatriados indivíduos ou pequenos grupos.

Segundo a pasta de Maas, as pessoas afetadas devem participar do custo dos voos charter de acordo com a lei consular. "Para tal são definidas tarifas fixas, com base na distância percorrida, preços médios comparáveis ​​de passagens e custos de semelhantes campanhas de repatriação de Estados-membros da União Europeia."

CA/dpa/dw

