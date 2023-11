Alemanha enquadra diretório estadual da AfD como extremista

Órgão concluiu que diretório do partido na Saxônia-Anhalt defende ideias que afrontam a Constituição – o mesmo já havia ocorrido na Turíngia. Classificação permite espionagem para prevenir riscos à segurança do país.

O diretório do partido Alternativa para a Alemanha (AfD) no estado da Saxônia-Anhalt é uma organização extremista de direita e, portanto, deve ser acompanhado pelo serviço secreto a fim de prevenir riscos à segurança interna e à ordem liberal-democrática do país, anunciou nesta terça-feira (07/11) o Departamento de Proteção da Constituição do estado.

O órgão concluiu que o diretório da AfD defende abertamente ideias que afrontam a Constituição, e vem passando por um processo de radicalização desde a pandemia de covid-19 – isso seria confirmado em declarações públicas de teor antissemita, racista e islamofóbico, proferidas por funcionários e mandatários da sigla, segundo o chefe do órgão, Jochen Hollman.

O diretório, de acordo com Hollmann, persegue a ideia de um "povo nacional homogêneo do ponto de vista etnocultural" e de exclusão de pessoas em razão de sua origem ou religião, além de trabalhar pela "dissolução da democracia parlamentar", ridicularizando instituições e seus representantes, a fim de minar sua credibilidade perante o povo.

Hollmann disse ainda que o partido demoniza imigrantes ao se referir a eles como "invasores" ou pessoas "estranhas à nossa cultura", que só querem ser sustentados pelo Estado. Pessoas eleitas pela sigla também teriam atacado o princípio do Estado de Direito em declarações, com o objetivo de "destituir de direitos segmentos inteiros da sociedade e submetê-los a um regime arbitrário", afirmou.

AfD é o maior partido de oposição no estado

A AfD é o maior partido de oposição na Saxônia-Anhalt, com 23 de um total de 97 assentos no parlamento regional, onde faz frente a uma coalizão de governo formada pelos conservadores da União Democrata Cristã (CDU), o Partido Social-Democrata (SPD) e o Partido Liberal Democrático (FDP).

Este é o segundo diretório estadual da AfD a ser classificado como extremista. O primeiro, na Turíngia, já havia sido declarado como tal em março de 2021.

A classificação de um grupo como extremista é uma formalidade necessária para que agentes do Departamento de Proteção da Constituição tenham mais poderes para espionar seus integrantes, a fim de reunir eventuais provas sobre atividades extremistas e, em último caso, banir uma organização política que seja considerada perigosa para o país.

Antes de aplicar essa classificação, o Departamento de Proteção da Constituição só pode manter uma organização sob observação pelas vias convencionais, a partir de fontes de informação públicas e de livre acesso, como perfis em redes sociais. O diretório da AfD na Saxônia-Anhalt vinha sendo acompanhado dessa forma desde janeiro de 2021. O diretório nacional da AfD também está sob observação.

"Vivemos em uma democracia militante. Nela, o Departamento de Proteção à Constituição funciona como um sistema de alerta precoce, avisando a sociedade sobre atitudes hostis à Constituição, para que ninguém diga depois que não sabia", afirmou Hollmann.

