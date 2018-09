Alemanha e Arábia Saudita encerram crise diplomática

A Alemanha e a Arábia Saudita concordaram em encerrar a crise diplomática e estreitar as relações entre os países, afirmou nesta terça-feira (25/09) o ministro do Exterior alemão, Heiko Maas após um encontro com seu homólogo saudita, Adel al-Jubeir.

Na Assembleia Geral da ONU em Nova York, Maas afirmou que a Alemanha lamenta o "mal entendido" que levou à Arábia Saudita a retirar seu embaixador de Berlim em novembro do ano passado. "Deveríamos ter sido mais claros em nossa comunicação e engajamento para evitar tais mal-entendidos", destacou.

A crise diplomática entre os países foi desencadeada em novembro de 2017, após o ex-ministro do Exterior alemão Sigmar Gabriel acusar a Arábia Saudita de se intrometer em assuntos políticos internos do Líbano.

Na época, durante uma visita à Arábia Saudita, o primeiro-ministro libanês Saad Hariri anunciou, de forma inesperada, sua renúncia. Diante do ato, Riad foi acusada de forçá-lo a deixar o governo. Os saudistas sempre negaram essas acusações. Posteriormente, Hariri voltou atrás, revogou sua decisão e retornou ao Líbano.

Gabriel criticou ação que chamou de "aventureirismo" no Oriente Médio. As críticas foram interpretadas como ataques à política externa saudita na região, em particular, no conflito do Iêmen, onde Riad lidera uma coalizão que luta contra os rebeldes houthis, apoiados pelo Irã. A declaração levou a Arábia Saudita a retirar seu embaixador da Alemanha.

Desde então, a chanceler federal alemã, Angela Merkel, vem trabalhando para restabelecer as relações estremecidas. Berlim teria inclusive liberado a entrega de armas à Arábia Saudita, mesmo depois de concordar em não vender mais armamentos para países envolvidos no conflito do Iêmen.

Jubeir saudou a declaração alemã e anunciou o retorno do embaixador saudita à Alemanha nas próximas semanas.

