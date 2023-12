Alemanha considera extremista mais um diretório da AfD

O diretório do partido Alternativa para a Alemanha (AfD) no estado da Saxônia foi classificado como uma organização extremista de direita e, portanto, deve ser acompanhado pelo serviço secreto a fim de prevenir riscos à segurança interna e à ordem liberal-democrática do país, anunciou nesta sexta-feira (08/12) o Departamento de Proteção da Constituição do estado.

Depois da Turíngia e da Saxônia-Anhalt, esse é o terceiro diretório da legenda considerado uma organização extremista de direita na Alemanha. O Departamento de Proteção da Constituição da Saxônia observou o diretório por quatro anos antes de adotar essa classificação.

"Durante quatro anos de uma análise intensa, coletamos um grande número de declarações e demandas políticas, principalmente entre o alto-escalão local e representantes eleitos do partido. Em conjunto, isso comprova sem dúvida que o diretório da AfD tem objetivos anticonstitucionais", afirmou o presidente do Departamento de Proteção da Constituição da Saxônia, Dirk-Martin Christian.

Ele destacou ainda que, embora o diretório seja "heterogêneo em termos de pessoal", o conteúdo programático da legenda segue as ideias do extremista de direita Björn Höcke, que fundou a ala mais radical do partido. Líder da legenda na Turíngia, Höcke é considerado umas das pessoas mais influentes da AfD.

Em sua decisão, o Departamento de Proteção da Constituição da Saxônia concluiu ainda que o diretório da AfD defende abertamente ideias que afrontam a Constituição, como o conceito de um "povo nacional homogêneo do ponto de vista etnocultural", além de propagar abertamente termos ideológicos da extrema direita como a "grande troca populacional" ou o "repovoamento". "Esses termos escondem seu núcleo racista e suas origens nazistas", ressaltou o órgão.

Quem é Björn Höcke?

Höcke já foi líder de uma ala da AfD que foi formalmente dissolvida depois de ter sido considerada extremista de direita pelo Departamento de Proteção à Constituição da Alemanha (BfV), a agência de inteligência interna do país.

O próprio Höcke é monitorado pelo serviço inteligência interno do país desde 2020. Ele defende a remoção do código penal alemão de artigos que criminalizam a incitação ao ódio racial e a negação do Holocausto. Ele também é figura frequente em atos de grupos de extrema direita na Alemanha.

Höcke costuma fazer declarações altamente provocativas, muitas evocando imagens do passado nazista da Alemanha, bem como outras que procuram minimizar crimes históricos cometidos por fascistas alemães. Em uma ocasião, Höcke chegou a dizer que o Monumento às Vítimas do Holocausto era uma vergonha para a Alemanha. Ele já defendeu ainda publicamente ideias típicas do neonazismo, como a "grande troca populacional".

O que muda com a classificação

A classificação de um grupo como extremista é uma formalidade necessária para que agentes do Departamento de Proteção da Constituição tenham mais poderes para espionar seus integrantes, a fim de reunir eventuais provas sobre atividades extremistas e, em último caso, banir uma organização política que seja considerada perigosa para o país.

Antes de aplicar essa classificação, o Departamento de Proteção da Constituição só pode manter uma organização sob observação pelas vias convencionais, a partir de fontes de informação públicas e de livre acesso, como perfis em redes sociais.

A AfD é um dos partidos mais fortes da Saxônia. Nas eleições estaduais de 2019, a legenda ficou em segundo lugar, como 27,5% dos votos. Pesquisas recentes mostram que a sigla já alcançou os conservadores da União Democrata Cristã (CDU), com 33% de intenção de voto.

