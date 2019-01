Alemanha considera excluir Huawei da expansão da rede 5G

Cidades hi-tech mundo afora

Songdo, Coreia do Sul

Seis quilômetros quadrados de terra foram despejados no mar para a cidade sul-coreana de Songdo, que deve ser a cidade mais inteligente do mundo. Ela já abriga 100 mil habitantes, a maioria com alto poder aquisitivo. Do trânsito à polícia e às residências, tudo na cidade é conectado digitalmente e equipado com câmeras e sensores.