Alemanha cai quatro posições em ranking global de competitividade

Mesmo sendo a principal economia da União Europeia (UE), a Alemanha deixa a desejar em termos de competitividade, segundo afirma a edição de 2019 do ranking global elaborado pelo Fórum Econômico Mundial (FEM) sobre o tema. A lista deste ano foi divulgada nesta quarta-feira (09/10).

Com 81,8 pontos, a Alemanha perdeu quatro posições no Índice Global de Competitividade, ocupando agora a sétima posição. Dos 103 indicadores utilizados no ranking, o país obteve avaliações negativas em 53 neste ano.

Apesar de ter ficado na primeira colocação em termos de capacidade de inovação e ter se saído bem em quesitos como estabilidade macroeconômica e infraestrutura, o desempenho alemão deixou a desejar em uma das áreas mais relevantes: internet e redes de telefonia móvel.

"A principal fraqueza da Alemanha é o nível relativamente baixo de adoção de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)", afirma o relatório do FEM. Em termos de tecnologia da informação (TI), os alemães ficam atrás dos países bálticos e nórdicos e de diversas nações do Golfo Pérsico, além de Rússia e China.

O documento afirma que o acesso a internet de banda larga de fibra ótica na Alemanha "permanece sendo privilégio de poucos".

O Brasil, por sua vez, subiu uma posição no ranking e ocupa agora a 71ª posição, com 60,9 pontos, ainda abaixo da média mundial. Alguns dos fatores para o melhor desempenho brasileiro foram a simplificação das regras para abrir e fechar empresas, a inflação sob controle e uma melhora na eficiência do mercado de trabalho.

No entanto, segundo o FEM, o país necessita de progressos mais significativos em áreas como estabilidade econômica, abertura comercial, segurança e estabilidade governamental.

Cingapura, com 84,8 pontos, tomou o primeiro lugar dos Estados Unidos (83,7) como a economia mais competitiva em todo o mundo, enquanto líderes do setor de negócios americano expressam preocupação com o fato de o país estar menos aberto ao comércio internacional.

O FEM avalia que Cingapura é a "economia mais aberta do mundo" e destaca a infraestrutura de alta qualidade e a forte cooperação entre a força de trabalho e a administração dos negócios.

No ranking, atrás de Cingapura e dos EUA, aparecem Hong Kong (83,1), Holanda (82,4), Suíça (82,4) e Japão (82,3). Depois da Alemanha, estão relacionados Suécia, Reino Unido e Dinamarca, todos com 81,2 pontos.

O Índice Global de Competitividade utiliza levantamentos e dados nacionais para medir uma variedade de áreas que incluem finanças, educação, saúde e infraestrutura. Em 2019, a média das 141 economias avaliadas foi de 61 pontos.

RC/dpa/ap

