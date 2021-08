Alemanha avança resgate de seus cidadãos em Cabul

Depois de uma tentativa frustrada, a Bundeswehr – as Forças Armadas alemãs – conseguiu nesta terça-feira (18/08) evacuar um número maior de cidadãos alemães do aeroporto de Cabul, no Afeganistão.

O local viveu cenas caóticas nos últimos dias, enquanto milhares de afegãos tomaram a pista do aeroporto em uma tentativa desesperada de entrar nos aviões que deixavam a capital, depois da tomada de poder pelos islamistas do Talibã. Diversos países faziam o possível para retirar seus cidadãos, diplomatas e pessoal de apoio.

O primeiro avião militar alemão conseguiu retirar, na madrugada desta terça-feira, apenas sete pessoas, e deixar no local um grupo de soldados. A situação no aeroporto impediu o plano original da Bundeswehr de recolher diplomatas e cidadãos alemães, e gerou uma enxurrada de críticas às autoridades em Berlim.

Horas mais tarde, com a situação no aeroporto sob controle, outra aeronave alemã conseguiu transportar 129 pessoas de 15 nacionalidades para a cidade de Tashkent, no país vizinho, Uzbequistão. Os passageiros embarcaram para a Alemanha em um voo da Lufthansa, com destino a Frankfurt.

Um terceiro avião da Bundeswehr vindo de Cabul pousou pouco depois em Tashkent, transportando mais de 135 cidadãos alemães e pessoal de apoio. Nesta quarta-feira, estão planejados outros quatro voos.

O fracasso da primeira missão foi amplamente criticado, mas o governo alemão alegou que não havia meios de conseguir retirar um número maior de pessoas. Um porta-voz do Ministério do Exterior disse que "a situação caótica no aeroporto e tiroteios constantes no local de acesso” fizeram que o avião conseguisse permanecer em solo por pouco tempo.

Na segunda-feira, 40 cidadãos alemães haviam sido retirados de Cabul por um avião dos Estados Unidos. Eles chegaram em Berlim no dia seguinte.

rc (DPA, AFP)