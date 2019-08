Alemanha atrai cada vez mais estudantes estrangeiros

Dez dicas para estudar na Alemanha

Gratuidade relativa

Depois de longo impasse e muitos protesos, os Estados alemães aceitaram, no ano passado, abolir as mensalidades em várias universidades. Mas só fica livre do pagamento de taxas quem se candidatar para cursos específicos nas universidades públicas, aceitar e quiser estudar sob as mesmas condições que os estudantes alemães - com todos os desafios inerentes.