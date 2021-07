Alemanha acusa médico sírio de crimes contra a humanidade

Anistia Internacional completa 60 anos

Campanha pelo acesso ao aborto

As campanhas da Anistia Internacional também abrangem a igualdade de gênero, os direitos dos menores e o apoio à comunidade LGBT+. Governos e personalidades religiosas criticaram a defesa do grupo por direitos como ao aborto. Nesta foto, ativistas argentinos depositam às portas do Congresso Nacional de Buenos Aires numerosos maços de salsa e outras ervas usadas para induzir o aborto.