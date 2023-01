Alemão "Nada de novo no front" é indicado a 9 Oscars

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta terça-feira (24/01) a lista dos indicados ao Oscar 2023. A premiação está agendada para o dia 12 de março, com apresentação do humorista Jimmy Kimmel.

Com 11 indicações, o filme Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, de Dan Kwan e Daniel Scheinert, lidera a disputa. Na categoria máxima de melhor filme, concorre com Nada de novo no front, Avatar: o caminho da água, Os Banshees de Inisherin, Elvis, Os Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triângulo da tristeza e Entre mulheres.

Produção irlandesa "Os Banshees de Inisherin" tem nove indicações ao Oscar Foto: 20th Century Studios

O drama antiguerra alemão Nada de novo no front foi indicado a nove Oscars. A produção da Netflix do diretor Edward Berger concorre ao Oscar de melhor filme e ao de melhor filme internacional, entre outros. Outras indicações incluíram melhor fotografia e melhor roteiro adaptado. Também tem nove indicações a tragicomédia irlandesa Os Banshees de Inisherin. O filme Elvis, do diretor Baz Luhrman, foi indicado oito vezes, e Os Fabelmans, de Steven Spielberg, sete vezes.

Spielberg concorre a melhor direção

Na disputa pelo prêmio de melhor direção estão Todd Field (Tár), Dan Kwan e Daniel Scheinert (Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo), Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin), Ruben Ostlund (Triângulo da tristeza) e Steven Spielberg (Os Fabelmans).

Indicados para a estatueta de Melhor Canção estão Naatu Naatu, do filme RRR, bem como Applause (Tell It like a Woman), Hold My Hand (Top Gun: Maverick), Lift Me Up (Pantera Negra: Wakanda para sempre) e This is Life (Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo). Na categoria de melhor roteiro original, foram indicados os filmes Os Banshees de Inisherin, Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo, Os Fabelmans, Tár e Triângulo da Tristeza.

Cate Blanchett, Michelle Williams, Austin Butler e Colin Farrell estão entre os nomeados para o Oscar de melhor atriz e melhor ator.

O Brasil ficou de fora da lista de indicados à 95ª edição do Oscar. Sideral, dirigido por Carlos Segundo, chegou à pré-lista na categoria de melhor curta, mas não foi indicado.

md (AFP, DPA, AP)