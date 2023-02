Alemão "Nada de novo no front" é grande vencedor do Bafta

A três semanas do Oscar, o filme alemão Nada de novo no front foi neste domingo (19/02) o grande vencedor do British Academy Film Awards (Bafta), a principal premiação do cinema britânico.

A adaptação do famoso romance pacifista de Erich Maria Remarque ganhou sete prêmios, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor, como primeiro filme de língua estrangeira a levar tantos troféus no evento anual.

A um mês da entrega dos Oscars, para o qual já tem nove indicações, a produção já tinha se tornado o filme em língua estrangeira mais indicado nos 76 anos de história do Bafta.

"Que noite, nem acredito! É um filme alemão, pelo amor de Deus, quem é que vota nele?", brincou o diretor, Edward Berger, de 53 anos. Ao receber o troféu, ele também se dirigiu a sua filha Matilda, que leu o romance de Remarque na escola e o convenceu a tomá-lo como base para seu novo filme.

Um dos prêmios mais cobiçados do mundo

O longa sobre os horrores da Primeira Guerra Mundial também foi considerado melhor filme não em língua inglesa, além de melhor fotografia, roteiro adaptado e som. O compositor Volker Bertelmann, também conhecido como Hauschka, foi premiado por sua trilha sonora.

Edward Berger: "É um filme alemão, quem foi votar nele?" Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/picture alliance

Depois de o drama de guerra alemão ter saído do Globo de Ouro de mãos abanando, Berger e sua equipe agora têm motivos para aguardar ansiosamente o Oscar.

O Bafta está entre os prêmios mais cobiçados da indústria cinematográfica mundial, atrás do Oscar e do Globo de Ouro. Ele raramente tem sido um presságio de Oscars nos últimos anos, mas as chances de Nada de novo no front também ganhar algo na cerimônia em Los Angeles são boas.

Troféus para Cate Blanchett e Austin Butler

Também houve várias surpresas no tradicional London Royal Festival Hall, diretamente na margem do Tâmisa. Cate Blanchett (Tár) ganhou como melhor atriz, contra as favoritas Michelle Yeoh (Tudo em todo lugar ao mesmo tempo), Viola Davis (A mulher rei) e Emma Thompson (Boa sorte, Leo Grande). A vencedora lutou contra as lágrimas de emoção ao receber o prêmio.

Austin Butler (Elvis) ganhou o Bafta de melhor ator. Visivelmente emocionado, agradeceu a confiança da família de Elvis Presley. A cinebiografia do astro do rock dirigida por Baz Luhrmann ganhou um total de quatro troféus, incluindo elenco, figurino e maquiagem.

Outro favorito e levar o principal prêmio no Oscar deste ano, Os Banshees de Inisherin esteve entre os filmes mais vitoriosos do evento, com quatro estatuetas.

md/av (DPA, AFP)