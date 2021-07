Alemão de 84 anos enfrenta Justiça por tanque da 2ª Guerra

A Justiça alemã e os advogados de defesa de um aposentado de 84 anos negociam como abreviar o processo contra o homem, acusado de manter um tanque de guerra do modelo Panther, um canhão antiaéreo e outras armas da Segunda Guerra Mundial em sua propriedade em Heikendorf, no norte da Alemanha.

A promotoria acusa o colecionador de violar vários pontos da Lei de Controle de Armas de Guerra, bem como a Lei de Armas e a de Explosivos, o que poderia levar a uma pena mínima de um ano e uma máxima de cinco anos de prisão.

De acordo com um porta-voz do tribunal em Kiel, no norte da Alemanha, a Justiça, o Ministério Público e a defesa negociam o pagamento de uma multa pelo colecionador. Os promotores sugeriram o valor de 500 mil euros; já os advogados de defesa, 50 mil euros.

A questão central de todo o processo é se os itens confiscados de guerra ainda estão operacionais, o que, de acordo com a lei alemã, significa que não deveriam estar em mãos privadas. O Ministério Público afirma que os itens estão operacionais, enquanto a defesa diz que elas são meros objetos históricos.

Em uma avaliação preliminar antes do início do julgamento, o tribunal chegou à conclusão de que apenas o canhão antiaéreo deveria ser considerado uma arma de guerra operacional. O tanque e os demais itens, por outro lado, não estão mais operacionais de acordo com o laudo pericial. No entanto, um processo penal foi aberto para a questão ser esclarecida.

Um canhão antiaéreo também foi apreendido durante operação de busca e apreensão na mansão do aposentado

Armas de guerra estavam em porão

No verão europeu de 2015, agentes da polícia encontraram por acaso, durante uma operação de busca e apreensão, um velho tanque alemão restaurado da Segunda Guerra Mundial, um canhão antiaéreo de calibre 8,8 cm, um torpedo e um morteiro. Havia também várias armas de fogo e munições.

De acordo com relatos da época, os itens estavam em uma mansão de um rico colecionador que era suspeito de possuir arte saqueada pelos nazistas. As armas militares estavam numa espécie de garagem no porão.

Na época, os soldados da Bundeswehr, as Forças Armadas Alemãs, transportaram o tanque, que pesa mais de 40 toneladas, usando um veículo blindado especial e um reboque. A operação foi noticiada em vários países.

De acordo com relatos da mídia, o homem descobriu o velho tanque alemão no Reino Unido na década de 1970. Ele então o restaurou e o levou para sua casa em Heikendorf.

