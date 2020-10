Alemão é autuado por usar spray de pimenta para forçar distanciamento

A polícia da cidade alemã de Aachen, no estado da Renânia do Norte-Vestefália, informou nesta segunda-feira (19/10) que um homem de 71 anos foi autuado no fim de semana por recorrer a um método extremo de distanciamento em tempos de pandemia: o uso de spray de pimenta para manter as pessoas afastadas.

De acordo com a polícia, primeiro ele usou o spray contra um grupo de corredores. Em seguida, fez o mesmo com dois ciclistas, "que ficaram com os olhos completamente embaçados". O casal de ciclistas, um homem de 51 anos e uma mulher de 49 anos, conseguiu parar as bicicletas elétricas apesar dos olhos lacrimejando, sem provocar acidentes. Eles chamaram a polícia.

Após conversar com o homem, a polícia disse que ele alegou que, de seu ponto de vista, a medida foi apenas uma maneira de manter uma distância segura das outras pessoas e se proteger do coronavírus. Ele responderá a um processo penal por lesão corporal e interferência perigosa no tráfego rodoviário. A polícia solicitou que os corredores, ainda não identificados, se apresentem como testemunhas. Nos dois casos, a polícia apontou que o homem não fez nenhuma advertência antes de usar o spray.

No total, a Alemanha registra 366.299 casos de covid-19 e 9.789 mortes associadas à doença, de acordo com dados do Instituto Robert Koch, agência responsável pelo controle e prevenção de doenças infecciosas.

O estado da Renânia do Norte-Vestefália, mais populoso do país, concentra o maior número de casos de covid-19 na Alemanha (90.544).

Nas últimas semanas, a Alemanha viu o número de contaminações crescer drasticamente, com seguidos recordes de casos diários.

No entanto, as autoridades alertam que os valores atuais não podem ser comparados com os do começo do ano, pois agora estão sendo realizados significativamente mais testes – e, portanto, mais infecções são descobertas.

Desde meados de agosto, o número de testes para detectar o coronavírus tem variado entre 1,1 milhão e 1,2 milhão por semana.

Na quarta-feira passada, a chanceler federal, Angela Merkel, chegou a um acordo com os governadores dos 16 estados alemães para introduzir medidas mais duras para tentar frear o número de infecções.

Pelas novas regras, se uma área registrar mais de 35 novas infecções por 100.000 habitantes em sete dias, as máscaras se tornam obrigatórias em todos os lugares onde pessoas têm contato próximo por um período prolongado – máscaras já são exigidas no transporte público e em lojas.

O número de pessoas autorizadas a se reunir também foi limitado a 25 em espaços públicos e 15 em espaços privados.

Uma vez que o limite de 50 novas infecções por 100.000 for excedido, restrições ainda mais severas serão aplicadas. Isso inclui limitar as reuniões privadas a dez pessoas ou a moradores de duas residências, além do fechamento de bares e restaurantes após as 23h.

LE/dpa/afp/ots

Celebridades e políticos que testaram positivo para covid-19 Donald Trump Após menosprezar a doença durante meses, o presidente dos Estados Unidos confirmou que ele e a primeira-dama, Melania Trump, estavam infectados com o coronavírus em plena reta final de sua campanha à reeleição. Trump raramente aparecia em público usando máscaras de proteção e ignorou em diversas ocasiões os alertas das autoridades de saúde.

Celebridades e políticos que testaram positivo para covid-19 Robert Pattinson O ator, de 34 anos, mais conhecido por estrelar como o vampiro Edward Cullen na saga cinematográfica "Twilight", testou positivo para covid-19, obrigando a produção de "The Batman" a uma pausa apenas três dias depois de ter retomado trabalhos. Pattinson, que também foi Cedric Diggory na adaptação cinematográfica de "Harry Potter e o cálice de fogo", sucede Ben Affleck como o Homem Morcego.

Celebridades e políticos que testaram positivo para covid-19 Dwayne 'The Rock' Johnson O lutador que virou estrela de cinema se tornou uma das mais recentes celebridades a contraírem covid-19. Em um vídeo no Instagram, Johnson revelou que ele, sua esposa e duas filhas testaram positivo — acrescentando que ele teve "uma experiência difícil" com os sintomas. Ele também pediu às pessoas que parem de "politizar" a pandemia e "usem máscara".

Celebridades e políticos que testaram positivo para covid-19 Neymar O craque brasileiro é um dos três jogadores do PSG a contraírem o vírus, informou a agência de notícias AFP em 2 de setembro. Acredita-se que o surto no clube esteja relacionado a uma viagem de férias que o time fez à ilha espanhola de Ibiza. Posteriormente, Neymar postou uma foto no Instagram com seu filho, que também supostamente testou positivo: "Obrigado pelas mensagens. Estamos todos bem".

Celebridades e políticos que testaram positivo para covid-19 Silvio Berlusconi O ex-premiê italiano de 83 anos testou positivo para o vírus e estaria assintomático, segundo anúncio de seu médico em 2 de setembro. Dois dos filhos de Berlusconi e sua namorada de 30 anos também testaram positivo. O ex-premiê testou positivo depois de passar férias na costa da Sardenha, onde os ricos e famosos da Itália costumam desdenhar das políticas de restrição.

Celebridades e políticos que testaram positivo para covid-19 Usain Bolt A lenda do atletismo Usain Bolt testou positivo poucos dias depois de realizar uma festa para comemorar seu 34º aniversário no final de agosto. O detentor do recorde para os 100 e 200 metros rasos disse que entrou em quarentena, mas que não estava exibindo sintomas. Vídeos da festa de aniversário ao ar livre de Bolt mostraram convidados sem máscaras durante a celebração.

Celebridades e políticos que testaram positivo para covid-19 Antonio Banderas O ator espanhol teve uma surpresa indesejável em seu 60º aniversário em meados de agosto, depois de um teste positivo para o coronavírus. Banderas disse que passou seu aniversário isolado e que estava "mais cansado do que de costume", mas "esperando se recuperar o mais rápido possível".

Celebridades e políticos que testaram positivo para covid-19 Jair Bolsonaro O presidente brasileiro, que repetidamente minimizou a gravidade da pandemia, contraiu o vírus em julho. Ele foi criticado por ignorar as medidas de segurança recomendadas por especialistas em saúde antes e depois de seu diagnóstico, incluindo apertar as mãos e abraçar apoiadores na multidão. Sua mulher, Michelle, e os filhos Jair Renan e Flávio também testaram positivo.

Celebridades e políticos que testaram positivo para covid-19 Tom Hanks O ator Tom Hanks e sua mulher, a atriz e cantora Rita Wilson, foram algumas das primeiras celebridades a anunciar que contraíram o vírus. O casal testou positivo para a covid-19 em meados de março, quando estava na Austrália. Depois de se recuperar e retornar aos Estados Unidos, Hanks defendeu que as pessoas façam sua parte para retardar a propagação da doença.

Celebridades e políticos que testaram positivo para covid-19 Sophie Gregoire Trudeau Sophie Gregoire Trudeau, mulher do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, testou positivo para coronavírus depois de retornar do Reino Unido em meados de março. O marido dela anunciou ter se isolado na residência oficial, mesmo sem apresentar sintomas da enfermidade.

Celebridades e políticos que testaram positivo para covid-19 Boris Johnson No final de março, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, contraiu o coronavírus que o levou ao hospital por vários dias. Johnson passou uma semana em um hospital em Londres e três noites na UTI, onde recebeu oxigênio e foi observado 24 horas por dia. Ele teve alta em meados de abril, e os funcionários do hospital receberam o crédito de ter salvado sua vida. Autoria: Rebecca Staudenmaier