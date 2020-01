Alemães morrem em acidente em resort de esqui na Itália

Um grupo de turistas alemães foi atingido neste domingo (05/01) por um automóvel em alta velocidade em um resort de esqui no Tirol do Sul, no norte da Itália, em um acidente que matou ao menos 6 pessoas e deixou 11 feridos, 4 destes em estado grave. As vítimas tinham idades entre 20 e 25 anos.

O acidente aconteceu no vilarejo de Luttach (Lutego, em italiano) aproximadamente à 01h00 da manhã no horário local. Autoridades afirmam que o motorista de 27 anos estava embriagado quando atingiu o grupo de pessoas com o carro esporte que dirigia.

O grupo de turistas estava na região em uma viagem para prática de esqui. Eles teriam saído de uma boate e estavam no acostamento de uma avenida próximo a um ônibus quando o acidente aconteceu.

A maioria das vítimas era do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália. O Ministério do Exterior em Berlim afirmou que funcionários do consulado alemão em Milão colaboram com as autoridades locais para ajudar na identificação das vítimas. O embaixador alemão na Itália, Viktor Elbling, estava se dirigindo para o local.

Segundo a imprensa local, exames determinaram que o motorista tinha nível elevado de álcool no sangue. Ele foi preso e será investigado por homicídio coletivo. As vítimas ainda não foram identificadas, sendo que muitas delas não portavam documentos de identidade no momento do acidente.

A região em torno de Luttach, próximo à fronteira com a Áustria, atrai todos os anos esquiadores e praticantes de esportes de inverno vindos da Alemanha para a região no Tirol do Sul, onde também se fala alemão.

No vilarejo, que possui apenas mil habitantes, já houve várias queixas de motoristas dirigindo em alta velocidade e apostando corridas na avenida principal, sem que houvesse controle policial.

Há uma semana, também no Tirol do Sul, uma avalanche matou uma mulher, sua filha e outra jovem, todas de nacionalidade alemã, que praticavam esqui no local. O incidente no resort de Schnalstal está sendo investigado pelas autoridades.

RC/dpa/afp

