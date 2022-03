Alckmin anuncia que se filiará ao PSB

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin anunciou nesta sexta-feira (18/03) que se filiará ao PSB, em mais um passo para ser candidato a vice na chapa liderada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na campanha deste ano ao Palácio do Planalto.

Alckmin permaneceu filiado ao PSDB por 33 anos e se desligou da legenda no final de 2021, após um longo processo de afastamento motivado pela ascensão do atual governador de São Paulo, João Doria – ex-protegido de Alckmin –, sobre a máquina partidária. Doria foi escolhido pelo PSDB para ser candidato a presidente neste ano.

No final de 2021, veio a público a articulação de Lula para ter Alckmin como vice. O objetivo do petista ao atrair o ex-tucano é reduzir a resistência de eleitores conservadores à sua chapa e aumentar as chances de vitória sobre o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Nesse cálculo, a experiência e o trânsito político de Alckmin também poderiam elevar a governabilidade de uma nova gestão Lula caso ele seja eleito.

Do lado de Alckmin, ele ganha projeção e influência política se for eleito vice-presidente e poderia se gabaritar para novos mandatos eletivos.

Em janeiro, Lula afirmou que a chapa com Alckmin estava praticamente fechada e que só faltava o ex-governador paulista escolher a qual partido ele se filiaria. Em março, a aproximação com o PSB foi selada.

Alckmin e Lula reuniram-se em um jantar em São Paulo em dezembro de 2021 Foto: Ricardo Stuckert/AFP

Confirmação da chapa em abril

Nesta sexta-feira, Alckmin confirmou a filiação em suas redes sociais: "O tempo da mudança chegou! Depois de conversar muito e ouvir muito eu decidi caminhar com o Partido Socialista Brasileiro – PSB".

Ele também disse que "o momento exige grandeza política, espírito público e união" e citou uma famosa frase de Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco morto em um acidente aéreo em agosto de 2014, quando era candidato ao Planalto pelo PSB: "Não vamos desistir do Brasil."

A cerimônia de filiação de Alckmin ao PSB deve ser realizada na próxima semana, ao lado de outros ex-tucanos que seguirão o ex-governador para seu novo partido. O lançamento da pré-candidatura de Lula ao Planalto deve ocorrer em abril.

