Alckmin anuncia Boulos, Raí e mais nomes para transição

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) anunciou nesta segunda-feira (14/11) mais 61 nomes que integrarão a equipe de transição de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre eles, 26 são mulheres.

A lista inclui o deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol-SP), o ex-jogador de futebol Raí, a cantora Margareth Menezes, o ex-governador paulista Márcio França (PSB) e o ex-ministro Henrique Paim.

Os nomes divulgados nesta segunda farão parte de seis grupos técnicos: educação, infraestrutura, cidades, cultura, juventude e esportes. Coordenador da transição de governo, Alckmin também anunciou os integrantes de um subgrupo de direitos humanos voltado para a infância.

A maioria das indicações políticas está no grupo de cidades, responsável por avaliar áreas como habitação e infraestrutura urbana. Além de Boulos e França, o grupo contém outros nove nomes, incluindo o prefeito de Recife, João Campos (PSB), a ex-ministra das Cidades Inês Magalhães e o prefeito de Diadema (SP), José de Filippi (PT).

Já o grupo técnico de educação será coordenado por Paim, que foi ministro da Educação no governo Dilma Rousseff (PT), e contém um total de 14 membros, incluindo representantes de movimentos sociais e ex-gestores públicos. Também fará parte do grupo a socióloga Neca Setúbal, uma das herdeiras e irmã do ex-presidente do banco Itaú Roberto Setúbal.

Margareth Menezes integra a área técnica da cultura, ao lado de personalidades como a atriz Lucélia Santos e o músico e poeta Antônio Marinho, além da deputada federal Áurea Carolina (Psol-MG) e o ex-ministro da Cultura nos governos petistas Juca Ferreira.

O grupo de esportes, além de Raí, inclui nomes como as ex-jogadoras de vôlei Ana Moser e Isabel Salgado, a ex-jogadora de basquete Marta Sobral, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Mizael Conrado, e o prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT).

Outros nomes de destaque, dessa vez no grupo técnico de infraestrutura, estão os ex-ministros Maurício Muniz (Secretaria de Portos da Presidência da República) e Miriam Belchior (Planejamento), também ex-presidente da Caixa Econômica Federal, além do deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) e o senador Alexandre Silveira (PSD-MG).

Por fim, o grupo de juventude inclui a presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Bruna Chaves, a secretária-geral da Juventude do PT, Kelly dos Santos Araújo, e o presidente nacional da União da Juventude Socialista (UJS), Tiago Augusto Morbach, entre outros nomes.

Confira a lista completa dos anunciados nesta segunda:

Cidades

Ermínia Maricato, arquiteta e urbanista

Evanise Lopes Rodrigues, ex-chefe de gabinete da Secretaria de Programas Urbanos do Ministério das Cidades

Maria Fernanda Ramos Coelho, ex-presidente da Caixa e membro do Consórcio Nordeste

Inês Magalhães, ex-ministra das Cidades

Geraldo Magela, ex-secretário de Habitação do Distrito Federal

Guilherme Boulos, deputado federal eleito (Psol-SP)

José De Filippi, prefeito de Diadema (PT)

Márcio França, ex-governador de São Paulo (PSB)

Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói (PDT)

João Campos, prefeito de Recife (PSB)

Nabil Bonduki, urbanista e professor da FAU-USP

Cultura

Antônio Marinho, músico e poeta pernambucano

Áurea Carolina, deputada federal (Psol-MG)

Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura

Lucélia Santos, atriz

Márcio Tavares, secretário nacional de Cultura do PT

Margareth Menezes, cantora

Educação

Andressa Pellanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação

Alexandre Schneider, ex-secretário municipal de Educação de São Paulo

Binho Marques, ex-governador do Acre (PT)

Cláudio Alex, presidente do Conselho Nacional dos Institutos Federais e reitor do Instituto Federal do Pará

Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação

Henrique Paim, ex-ministro da Educação

Macaé Evaristo, ex-secretária municipal de Belo Horizonte e deputada estadual eleita (PT-MG)

Maria Alice Setubal, presidente do Conselho Consultivo da Fundação Tide Setubal

Paulo Gabriel, ex-reitor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia

Priscila Cruz, presidente executiva da ONG Todos pela Educação

Ricardo Marcelo Fonseca, presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e reitor da Universidade Federal do Paraná

Rosa Neide, ex-secretária estadual da Educação do Mato Grosso e deputada federal (PT-MT)

Teresa Leitão, professora, ex-deputada estadual e senadora eleita (PT-PE)

Veveu Arruda, ex-prefeito de Sobral (CE)

Esporte

Ana Moser, ex-jogadora de vôlei

Edinho Silva, prefeito de Araraquara (PT)

Isabel Salgado, ex-jogadora de vôlei

José Luis Ferrarezi, ex-vereador e ex-gestor de Esporte em São Bernardo do Campo (SP)

Marta Sobral, ex-jogadora de basquete

Mizael Conrado, advogado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro

Nádia Campeão, ex-vice-prefeita de São Paulo e ex-secretária municipal de Educação

Raí Souza Vieira de Oliveira, ex-jogador de futebol

Verônica Silva Hipólito, atleta paralímpica

Infraestrutura

Alexandre Silveira, senador (PSD-MG)

Gabriel Galípolo, economista, ex-presidente do Banco Fator e pesquisador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri)

Maurício Muniz, ex-ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República

Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento e ex-presidente da Caixa

Paulo Pimenta, deputado federal (PT-RS)

Vinicius Marques, ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)

Fernandha Batista, secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco

Marcus Cavalcanti, secretário de Infraestrutura da Bahia

Juventude

Bruna Chaves, presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE)

Gabriel Medeiros de Miranda, subsecretário de Juventude do Rio Grande do Norte

Jiberlandio Miranda Santana, presidente nacional da Juventude do PSB

Kelly dos Santos Araújo, secretária-geral da Juventude do PT

Marcus Barão, membro da Juventude do MDB e ex-vice-presidente do Conselho Nacional da Juventude

Nádia Beatriz Martins Garcia Pereira, secretária nacional de Juventude do PT

Nilson Florentino Júnior, secretário nacional adjunto da Juventude do PT

Tiago Augusto Morbach, presidente nacional da União da Juventude Socialista (UJS)

Sabrina Santos, membro da União dos Moradores de Heliópolis (UNAS)

Direitos humanos – subgrupo de infância

Ariel de Castro Alves, advogado e membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Indica)

Maria Luiza Moura Oliveira, psicóloga e ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) em Goiás

Welington Pereira da Silva, teólogo, pastor metodista e ex-conselheiro do Conanda em Brasília

Isabella Henriques, advogada e presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB-SP

