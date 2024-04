Agentes dos EUA mortos a tiros na Carolina do Norte

Policiais que cumpriam mandado para apreender arma de fogo enfrentam forte tiroteio em Charlotte. Incidente deixa vários feridos, com um agente em estado grave.

Ao menos três agentes foram mortos a tiros nesta segunda-feira (30/04) no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, enquanto realizavam uma operação policial em um bairro suburbano da cidade de Charlotte. Outros cinco agentes foram feridos a bala – um deles, em estado grave – e um suspeito foi morto, informou a polícia.

O chefe do Departamento de Polícia de Charlotte-Mecklenburg, Johnny Jennings, disse que os três agentes mortos atuavam em uma força-tarefa que incluía membros do Serviço de Marshals dos EUA, um órgão federal dos EUA que tem entre suas tarefas a captura de fugitivos.

Segundo a polícia, eles realizavam uma operação no bairro suburbano quando um indivíduo abriu fogo contra eles. Os agentes tentavam cumprir um mandado de apreensão de arma de fogo em posse de um criminoso condenado. Ao chegarem à residência, um suspeito abriu fogo, sendo morto a tiros em frente à casa.

A partir de então, os policiais passaram a enfrentar tiros vindos de dentro da casa. Após um impasse de três horas e de momentos de forte tensão, uma equipe de elite da Swat prendeu uma mulher e um jovem de 17 anos. Um fuzil de alto poder de fogo foi encontrado.

Segundo o chefe de polícia, uma das duas pessoas presas é suspeita de ter atirado contra os agentes.

O departamento regional da Carolina do Norte do Serviço de Marshals dos EUA tem sede em Charlotte e conta com 70 agências federais, estaduais e locais que colaboram para encontrar e deter suspeitos de crimes.

Em seis anos, a força regional prendeu mais de 8.900 fugitivos, informou o Serviço de Marshals em seu portal de internet.

rc (Reuters, AP, Lusa)