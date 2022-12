Agente da inteligência alemã é preso por suspeita de traição

Promotores federais anunciaram nesta quinta-feira (22/12) a prisão de um funcionário do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha (BND) por suspeita de traição depois que uma investigação interna da agência apontar que ele estava vazando informações confidenciais para a Rússia.

Os promotores disseram que o suspeito é um cidadão alemão, identificado como Carsten L., e que sua casa e local de trabalho foram alvos de buscas. Ele foi detido na quarta-feira.

Em nota divulgada na tarde desta quinta, o BND informou que o funcionário foi colocado sob custódia e que foram feitas buscas em dois escritórios do BND.

"Depois que o BND tomou conhecimento de um possível caso de traição dentro de suas próprias fileiras no decorrer de seu trabalho de inteligência, o serviço imediatamente lançou extensas investigações internas", disse o presidente da agência, Bruno Kahl, no comunicado. "Quando estes comprovaram a suspeita, o procurador-geral da República foi imediatamente acionado."

Kahl acrescentou que o BND estava trabalhando em estreita colaboração com a promotoria, mas que não divulgaria mais detalhes.

"Restrição e discrição são muito importantes neste caso particular", acrescentou. "Com a Rússia, estamos lidando com um ator do lado oposto cuja falta de escrúpulos e disposição para usar a violência devem ser levadas em consideração. Cada detalhe desta operação que se torna público significa uma vantagem para este adversário em sua intenção de prejudicar a Alemanha."

Esta é a primeira vez que um funcionário do BND é preso por suspeita de traição desde 2014. À época, um funcionário identificado como Markus R. foi acusado de atuar como agente duplo e repassar informações para agências de inteligência dos EUA. Ele foi condenado em 2016 e sentenciado a oito anos de prisão.

jps (DW)