Agência da UE aprova vacina da Moderna contra a covid-19

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deu luz verde nesta quarta-feira (06/01) para o uso condicional da vacina contra a covid-19 produzida pela empresa americana Moderna. Trata-se do segundo imunizante contra o novo coronavírus a receber esse aval para uso na União Europeia (UE), após o da Pfizer/Biontech. Ainda falta a aprovação formal pela Comissão Europeia, o que é considerado uma formalidade.

"A EMA recomendou conceder uma autorização condicional de comercialização para a vacina contra covid-19 da Moderna para prevenir a doença em pessoas a partir de 18 anos de idade", diz um comunicado da agência reguladora.

A recomendação ocorre em meio a críticas devido ao início lento da vacinação nos 27 países da UE, ficando atrás dos EUA, do Reino Unido e de Israel.

"Esta vacina nos fornece mais uma ferramenta para superar a emergência atual", disse a diretora-executiva da Moderna, Emer Cooke, em comunicado. "É uma prova dos esforços e do compromisso de todos os envolvidos o fato de termos esta segunda recomendação de vacina pouco menos de um ano depois que a pandemia foi declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)."

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a aprovação é "uma boa notícia para nossos esforços de levar mais vacinas contra a covid-19 para os europeus".

Assim como a vacina da Pfizer-Biontech, aprovada na UE em 21 de dezembro, a da Moderna utiliza uma tecnologia inovadora conhecida como RNA mensageiro (mRNA). O princípio do imunizante é fazer o próprio corpo produzir a proteína do vírus, que o sistema imunológico reconhece como ameaça e combate. Para isso, os cientistas identificaram a parte do código genético viral que carrega as instruções para a fabricação dessa proteína.

Mais informações em instantes...