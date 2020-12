Agência alemã faz apelo para que população reduza contatos no Natal

Diante dos elevados números de infecções pelo novo coronavírus na Alemanha, o Instituto Robert Koch (RKI), responsável pelo controle e prevenção de doenças no país, pediu que as pessoas reduzam ao mínimo absoluto os contatos durante o Natal. O presidente do RKI, Lothar Wieler, afirmou nesta terça-feira (22/12) que a situação continua se deteriorando e fem apelo para que se evitem viagens nos feriados.

Segundo o chefe da agência governamental, todos os cidadãos devem passar a época festiva apenas num pequeno grupo, limitar os encontros aos mesmos participantes e, se possível, ao ar livre. "Peço que passem os dias do fim de ano com o menor círculo familiar possível. Por favor, reduzam seus contatos ao mínimo necessário. Não viajem!", disse Wieler, em entrevista coletiva.

Segundo o presidente do RKI, o novo coronavírus está presente em todas as faixas etárias da população e em todo o território alemão.

"Por favor, limitem seus contatos ao mínimo. Não viajem!", pediu o presidente do Instituto Robert Koch, Lothar Wieler

"Tememos que as infecções possam se intensificar ainda mais durante o feriado", afirmou Wieler. "No momento, a situação está piorando. Todos os dias morrem centenas de pessoas por covid-19 na Alemanha. Devemos, portanto, reduzir o número de novas infecções. Porque o vírus vive de contatos, e somente através deles pode se espalhar."

Segundo ele, provavelmente ainda levará várias semanas para que o número de casos diminua. Ele projeta semanas difíceis pela frente. "Não deveríamos torná-las ainda mais difíceis", disse.

Wieler ressaltou que ainda existem muitos surtos em lares de idosos. "Os profissionais de enfermagem estão no limite", afirmou o presidente do RKI.

Nova variante e vacina

Ao citar a nova variante mais contagiosa do coronavírus que foi identificada no Reino Unido, o chefe do RKI disse que "a probabilidade é muito, muito alta" de que esta cepa já esteja transitando em território alemão. Mas Wieler afirmou que sua importância para o ritmo de contágios ainda não pode ser avaliada de forma definitiva.

O presidente do RKI saudou a primeira aprovação de uma vacina contra a covid-19 pela União Europeia. No entanto, ele indicou que a vacinação – que deve começar em 27 de dezembro – não deve implicar uma mudança nas regras de distanciamento e higiene nos próximos meses. Isso porque levará algum tempo até que uma parcela significativa da população esteja imunizada.

Taxa de infecções recorde

As autoridades de saúde da Alemanha relataram nesta terça-feira 19.528 novos casos e 731 mortes relacionadas à covid-19 em 24 horas. Na terça-feira da semana anterior, o RKI havia contabilizado 14.432 novas infecções e 500 mortes – porém, sem dados da Saxônia, que foram reportados com atraso.

A taxa de novas infecções num período de sete dias está atualmente em 197,6 contágios por grupo de 100 mil habitantes na Alemanha. Trata-se do nível mais alto já atingido no país desde o início da pandemia.

O estado da Saxônia é de longe o mais afetado, com uma taxa de incidência de 426,8 casos de infecção por grupo de 100 mil habitantes nos últimos sete dias – mais que o dobro da média nacional. A seguir, vem a Turíngia, com 299,4, e a Baviera, com 215,9. A taxa mais baixa está sendo registrada em Schleswig-Holstein, com 93,6 infecções por 100 mil habitantes em sete dias.

PV/rtr/dpa/ots