Afeganistão adia eleições presidenciais

O Afeganistão moderno está no passado

Estilo nas ruas de Cabul

As fotos mostram duas jovens vestidas ao estilo ocidental, em 1962, do lado de fora do prédio da Rádio Cabul, na capital do país. Após os fundamentalistas talibãs tomarem o poder, em meados de 1990, as mulheres foram obrigadas a usar a burca, cobrindo o corpo totalmente quando estivessem em público.