AfD terá primeira prefeitura de cidade média na Alemanha

Partido de ultradireita vai governar Pirna, no leste, com uma população de cerca de 40 mil habitantes. Vitória confirma ascensão do partido eurocético e anti-imigração, sobretudo nos estados da antiga Alemanha Oriental.

O partido de ultradireita Alternativa para Alemanha (AfD) elegeu neste domingo (17/02) seu primeiro prefeito de uma cidade de médio porte, em uma nova vitória que confirma a ascensão do partido eurocético e anti-imigração, sobretudo no leste do país.

Tim Lochner, de 53 anos, vai governar a cidade de Pirna, de cerca de 40 mil habitantes, situada no estado da Saxônia, não muito longe de Dresden e da fronteira com a República Tcheca.

Ele obteve 38,54% dos votos no segundo turno, derrotando Kathrin Dollinger-Knuth (CDU), que ficou em segundo lugar com 31,4% dos votos, e Ralf Thiele, do pequeno partido Freien Wähler, que obteve 30,1%.

Alice Weidel, colíder do AfD, saudou o resultado como "histórico".

Um bom ano para a AfD

O ano de 2023 está sendo especialmente bem-sucedido para a AfD. Em julho, o partido conquistou sua primeira prefeitura no país. Hannes Loth venceu na pequena cidade de Raguhn-Jeßnitz, no estado da Saxônia-Anhalt, também no leste.

Um mês antes, a legenda havia vencido sua primeira eleição para conselho distrital, com o candidato Robert Sesselmann no distrito de Sonneberg, na Turíngia, outro estado do leste.

Embora o partido de ultradireita seja mais popular no leste alemão, pesquisas em todo o país mostram que, se as eleições federais fossem hoje, a AfD receberia cerca de 20% das intenções de voto, tornando-se a segunda maior força do Bundestag (a câmara baixa do parlamento alemão), atrás apenas da União Democrata Cristã (CDU) da ex-chanceler federal Angela Merkel.

Se levados em conta apenas os estados da antiga Alemanha Oriental, ou seja, o leste alemão, a percentagem de eleitores dispostos a votar na AfD é superior a 30%, segundo as sondagens. E justamente em três desses cinco estados ocorrem eleições estaduais no próximo ano: Turíngia, Saxônia e Brandemburgo. Atualmente, a AfD detém 83 lugares no Bundestag.

O resultado deste domingo foi divulgado poucos dias depois de o diretório do partido no estado da Saxônia se juntar ao da Turíngia e da Saxônia-Anhalt e ser classificado como uma organização extremista de direita e, portanto, que requer o acompanhamento do serviço secreto a fim de prevenir riscos à segurança interna e à ordem liberal-democrática do país. O anúncio foi feito pelo Departamento de Proteção da Constituição do estado da Saxônia, que observou o diretório por quatro anos antes de adotar essa classificação.

le (Lusa, ots)