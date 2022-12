Adolescente de 14 anos é morta em ataque a faca na Alemanha

Uma adolescente de 14 anos morreu e uma de 13 anos ficou gravemente ferida em um ataque a faca no sul da Alemanha nesta segunda-feira (05/12).

As duas foram atacadas a caminho da escola, por volta das 7h30 (horário local), por um homem, na pequena cidade de Illerkirchberg, ao sul de Ulm.

As meninas foram encaminhadas imediatamente para um hospital, onde uma das adolescentes morreu e a outra permanece em estado crítico.

Wolfgang Jürgens, porta-voz da polícia de Ulm, disse que o autor do crime fugiu para um prédio próximo, onde foi preso juntamente com outros dois indivíduos.

Ainda não está clara a motivação do crime. A polícia informou que fará uma investigação completa dos antecedentes. Há a possibilidade de uma autópsia no corpo da vítima para determinar a causa exata da morte.

Segundo a polícia, parte da investigação será determinar quem entre os três indivíduos presos é o autor do crime, se ele mora na casa para onde fugiu e se há algum envolvimento no ataque dos outros dois presos.

O prefeito de Illerkirchberg, Markus Häussler, que esteve no local do crime durante toda a manhã, disse em entrevista ao jornal Südwest Presse que a situação era "horrível”.

Häussler ressaltou que a localidade está em choque. Illerkirchberg tem cerca de cinco mil habitantes e fica na fronteira entre os estados de Baden-Württemberg e da Baviera, entre as cidade de Stuttgart e Munique.

Meninas estavam a caminha da escola quando foram atacadas Foto: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

Outros ataques a faca

A Alemanha foi palco de vários ataques com faca nos últimos meses. Em outubro, um homem armado com uma faca matou duas pessoas e deixou outra gravemente ferida na cidade de Ludwigshafen, no oeste da Alemanha. O agressor, um cidadão somali de 25 anos, tentou fugir, mas foi baleado por policiais e levado a um hospital.

Em maio, um homem atacou com faca passageiros de um trem no oeste da Alemanha. Seis pessoas ficaram feridas, incluindo o agressor. O ataque ocorreu após o trem deixar a estação de Herzogenrath em direção a Aachen, no estado da Renânia do Norte-Vestfália.

No julho do ano passado, um ataque na cidade de Würzburg, no sul do país, deixou três mortos, incluindo uma brasileira. Nesse caso, o agressor também era um imigrante somali. Ele acabou sendo alvejado na perna pela polícia e preso.

Em novembro de 2021, um ataque com faca dentro de um trem de alta velocidade no estado da Baviera, no sul do país, deixou três passageiros feridos.

(Reuters, DPA, DW, ots)