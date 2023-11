Adolescente alemã devolve carteira com mais de 7 mil euros

Uma adolescente de 16 anos encontrou e devolveu neste sábado (25/11) uma carteira com mais de 7 mil euros (o equivalente a mais de R$ 37 mil ) em Cuxhaven, cidade costeira no norte da Alemanha.

A polícia elogiou a honestidade da jovem e disse que o dono da carteira perdida lhe ofereceu uma "gratificação apropriada".

A menina ligou no sábado à noite para polícia e contou que havia encontrado uma carteira cheia de dinheiro perto de um canteiro de obras no distrito de Lüdingworth.

"A carteira contendo € 7.371,04 foi entregue à polícia", informaram as autoridades policiais de Cuxhaven em um comunicado.

Dono viajou para buscar a carteira

O homem que havia perdido a carteira foi localizado e viajou ainda no sábado por cerca de duas horas de Hildesheim a Cuxhaven para recuperá-la.

A polícia não esclareceu, no entanto, o motivo de alguém estar andando com mais de 7 mil euros na carteira. O valor é o equivalente a três salários mínimos e meio na Alemanha ou dois meses de salário de uma pessoa que ganha aproximadamente o PIB per capita do país.

le (DPA, DW)