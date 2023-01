Adolescente é condenada por morte dos pais na Alemanha

Um tribunal na cidade de Bayreuth, no sul da Alemanha, sentenciou nesta segunda-feira (23/01) um homem de 19 anos de idade a 13 anos e seis meses de prisão por assassinar os pais de sua namorada em janeiro do ano passado. A jovem também foi condenada a nove anos e seis meses de prisão.

A corte concluiu que a adolescente, hoje com 17 anos, auxiliou no assassinato dos pais, que foram esfaqueados até a morte no vilarejo de Mistelbach, perto de Bayreuth, no estado da Baviera.

A filha teria participado do planejamento dos assassinatos e evitado que seus irmãos interviessem ou alertassem a polícia enquanto os esfaqueamentos ocorriam.

Os advogados de defesa da adolescente haviam pedido sua absolvição, alegando não haver evidências de sua cumplicidade no crime.

Tanto a adolescente como o namorado foram condenados de acordo com a lei juvenil. O julgamento foi realizado em grande parte sem presença de público devido à idade dos réus na época do crime.

O assassinato em Mistelbach

As duas vítimas, um homem de 51 anos e sua esposa de 47 anos, ambos médicos, foram encontrados mortos em casa pela polícia, que havia sido acionada por vizinhos após ouvirem gritos de socorro. O assassinato ocorreu na madrugada entre 8 e 9 de janeiro.

A polícia então lançou uma grande caça ao suspeito, que acabou se entregando em uma delegacia mais tarde naquela mesma madrugada.

O casal morava na residência com seus quatro filhos, todos menores de 18 anos.

A juíza Andrea Deyerling afirmou que a filha do casal assassinado havia agido por ódio a seus pais.

A filha dizia com frequência que queria matar seus pais, alegando, entre outras coisas, que seu pai a havia espancado – uma acusação refutada pelo tribunal.

Sua mãe havia demonstrado inclusive a vontade de ter aulas de autodefesa para se proteger contra a filha, segundo informação colhida pela corte.

O advogado de defesa do homem disse que seu cliente arrependeu-se profundamente do que havia feito e que só teria cometido o crime por amor à sua namorada.

ek/bl (DPA, AFP)