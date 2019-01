Acidente em ferrovia na Dinamarca deixa seis mortos

O mês de janeiro em imagens

Bolsonaro toma posse

Jair Bolsonaro tomou posse, em Brasília, como o 38° presidente da República. Após receber a faixa presidencial de Michel Temer, o novo presidente afirmou que sua posse marca o dia em que o povo brasileiro “começou a se libertar do socialismo, se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto”. (01/01).