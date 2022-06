Acidente de trem mata ao menos quatro no sul da Alemanha

Dezenas de passageiros ficam feridos após o descarrilamento ocorrido nos arredores da localidade turística de Garmisch-Partenkirchen, no estado da Baviera.

Pelo menos quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta sexta-feira (03/06) quando um trem regional de passageiros descarrilou no estado da Baviera, no sul da Alemanha.

Um porta-voz da polícia disse que os serviços de emergência concluíram uma grande operação para libertar os passageiros dos destroços.

"Até onde sabemos, todas as pessoas foram resgatadas do trem", disse, acrescentando que a remoção dos vagões tombados, no entanto, "certamente levaria alguns dias".

Segundo a polícia, 30 pessoas ficaram feridas, sendo que 15 delas foram levadas a hospitais.

O veículo partiu de Garmisch-Partenkirchen, localidade turística de montanha famosa internacionalmente, e seguia em direção a Munique, capital da Baviera. Ainda não se sabe o que causou o descarrilamento do trem, ocorrido por volta das 12h20 (horário local).

Vários vagões viraram e alguns chegaram a cair do leito dos trilhos nos arredores de Burgrain, localidade ao norte de Garmisch-Partenkirchen, segundo o jornal regional Münchener Merkur.

"As pessoas foram puxadas pelas janelas", disse um porta-voz da polícia, acrescentando que havia feridos de "todas as faixas etárias".

Seis helicópteros e 500 socorristas

Seis helicópteros de resgate foram acionados para levar os feridos aos hospitais, de acordo com um porta-voz do serviço ADAC Air Rescue. Cerca de 500 pessoas trabalharam no resgate.

Pelo Twitter, o governador da Baviera, Markus Söder, lamentou as vítimas, desejou "rápida recuperação a todos os feridos" e agradeceu aos socorristas pelo rápido auxílio prestado.

E empresa estatal de trens Deutsche Bahn também expressou suas mais profundas condolências às famílias das vítimas, assim como o chanceler federal da Alemanha, Olaf Schoz.

O acidente ocorreu no último dia de aula antes das férias escolares, motivo pelo qual o trem também estava cheio de crianças.

md/lf (DPA, ARD, ots)