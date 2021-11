Acidente com ônibus deixa 46 mortos na Bulgária

Entre as vítimas estão 12 crianças. Veículo de excursão pegou fogo e bateu contra uma proteção da rodovia. Mortos são, na maioria, cidadãos da Macedônia do Norte.

Ao menos 46 pessoas, incluindo 12 crianças, morreram na madrugada desta terça-feira (23/11) num acidente de ônibus no oeste da Bulgária, ocorrido por volta das 2h (21h de segunda-feira em Brasília), segundo autoridades locais.

O ônibus colidiu contra uma barreira de proteção ao lado da rodovia e pegou fogo. Não está claro se ele pegou fogo antes da colisão ou depois. O acidente aconteceu a cerca de 40 km ao sul de Sófia e não envolveu outros veículos.

O ônibus tem placas da Macedônia do Norte e transportava sobretudo turistas desse país, que retornavam de uma excursão à Turquia. Autoridades da Macedônia do Norte disseram que um belga e um sérvio também estão entre as vítimas.

A imprensa da Bulgária informou que cerca de 50 pessoas estavam a bordo do ônibus, incluindo os dois motoristas. A polícia búlgara disse que o motorista morreu na hora e por isso não pôde abrir a porta do ônibus.

Acidente com ônibus de excursão aconteceu na madrugada Foto: BGNES

Sete pessoas sobreviveram à tragédia e foram levadas para um hospital com queimaduras. Elas conseguiram escapar do veículo em chamas pelas janelas. Segundo autoridades da Macedônia do Norte, os sobreviventes são todos da mesma família e incluem duas mulheres e cinco homens.

"Uma imagem terrível"

O ministro do Interior da Bulgária, Boyko Rashkov, disse que os corpos das vítimas estão carbonizados. "É uma imagem terrível. Eu nunca havia visto algo assim", afirmou.

A imprensa da Bulgária noticiou que o ônibus fazia parte de um comboio de veículos e havia parado para abastecer cerca de uma hora antes do acidente num posto de combustíveis perto da capital, Sófia.

O primeiro-ministro da Macedônia do Norte, Zoran Zaev, disse ter falado com um sobrevivente e que, segundo o relato deste, os passageiros estavam dormindo quando foram acordados pelo barulho de uma explosão.

Zaev disse que 12 vítimas têm menos de 18 anos, e as demais são jovens entre 20 e 30 anos. Autoridades da Albânia disseram que os cidadãos da Macedônia do Norte mortos são da minoria étnica albanesa desse país.

Em 2019, a Bulgária registrou a segunda maior taxa de mortes em estradas da União Europeia. Com 7 milhões de habitantes, o país teve um índice de 89 mortes por milhão de habitantes, segundo dados da Comissão Europeia.

as/lf (DPA, AFP, Reuters)