Acidente com ônibus de turismo deixa 28 mortos em Portugal

Vinte e oito pessoas morreram nesta quarta-feira (17/04) em um acidente com um ônibus turístico em Santa Cruz, na Ilha da Madeira, em Portugal. O veículo saiu da estrada e tombou sobre uma casa.

De acordo com o prefeito de Santa Cruz, Filipe Souza, 11 homens e 17 mulheres morreram no acidente. A maioria das vítimas fatais é de nacionalidade alemã, turistas que estavam no ônibus. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha já confirmou que há cidadãos do país entre os mortos. Outras 28 pessoas ficaram feridas.

De acordo com o Jornal de Notícias, o acidente ocorreu por volta de 18h30 do horário local (14h30 em Brasília). O veículo, que transportava 55 pessoas, havia deixado um hotel na cidade de Caniço, no leste da Ilha da Madeira, com destino a Funchal, a capital da região autônoma portuguesa, quando se acidentou.

Ainda de acordo com o jornal, o motorista e o guia turístico, ambos de nacionalidade portuguesa, sobreviveram ao acidente. Os feridos foram levados para um hospital em Funchal.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou a considerar viajar até a ilha para acompanhar o resgate, mas mudou de ideia. Segndo ele, com o adiamento da viagem, a aeronave da Força Aérea que seria usada em seu deslocamento será disponibilizada para o transporte de feridos. "Irei, mas não irei imediatamente, porque há essa prioridade", disse o presidente.

JPS/ots

_______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram | Newsletter