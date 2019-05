Academia populista de Bannon na Itália está ameaçada

O governo italiano anunciou nesta sexta-feira (31/05) que iniciou um processo para revogar o arrendamento de um mosteiro do século 13, localizado ao sudeste de Roma, que abrigaria a sede de uma academia com objetivo de criar uma vanguarda política populista de direita. Steve Bannon é um dos principais nomes por trás desse projeto.

Em nota, o Ministério da Cultura italiano afirmou que o processo de revogação do aluguel do mosteiro Certosa di Trisulti para o ultraconservador Instituto para a Dignidade Humana (DHI) foi aberto após a violação de várias obrigações contratuais por parte do inquilino.

Em outubro de 2016, foi lançada uma licitação pública para ocupar o monastério, construído em 1204 no topo de uma montanha, por 19 anos. No ano passado, o DHI, apoiado por Bannon, ex-estrategista chefe de Donald Trump, venceu o processo ao oferecer um aluguel anual de 100 mil euros.

Antigo monastério fica no topo de uma montanha

Segundo a imprensa italiana, o instituto cometeu várias irregularidades na licitação. Uma delas teria sido assegurar possuir experiência em conservação de patrimônio histórico ao ter aberto e administrado um museu monástico, o que se revelou falso posteriormente. Documentos apresentados pelo DHI no processo também foram falsificados.

Críticos do projeto denunciaram ainda que o imóvel histórico seria utilizado para fins políticos. O líder do partido de esquerda Sinistra, Nicola Fratoianni, disse em comunicado que a decisão do ministério é uma vitória para "a legalidade, bom senso e para a comunidade local".

Segundo o presidente e fundador do DHI, Benjamín Harnwell, que é um ex-assistente parlamentar britânico, a ideia de criar a academia para promover cursos de formação de "guerreiros culturais" da extrema direita partiu de Bannon, um dos principais apoiadores do instituto e atual assessor da frente populista e ultradireitista na Europa.

O monastério está localizado acima da cidade de Collepardo, duas horas de carro a sudeste de Roma, e já pertenceu à Ordem Beneditina.

CN/dpa/efe

