Academia de ginástica é alvo de ataque em Duisburg

Atentado a faca no oeste da Alemanha deixou quatro feridos, três em estado grave. Polícia ainda realiza buscas pelo agressor. Pais registrou uma série de incidentes semelhantes nos últimos anos.

Um ataque a faca em uma academia de ginástica nesta terça-feira (18/04) na cidade de Duisburg, no oeste da Alemanha, deixou quatro pessoas feridas, com a polícia ainda em busca do agressor.

O motivo do ataque não foi imediatamente esclarecido. Após o incidente nas proximidades da prefeitura da cidade, a polícia pediu que as pessoas ficassem em suas casas e evitassem transitar pela região.

Entre os feridos, três estão em estado grave e em risco de morte. A polícia informou que todas as vítimas são de nacionalidade alemã e que o agressor utilizou um objeto cortante, mas não forneceu maiores detalhes.

Várias testemunhas que estava na academia foram levadas para um restaurante nas proximidades, onde foram questionadas pelos policiais. Psicólogos foram chamados para ajudar os frequentadores do local que estavam em estado de choque.

A cidade de Duisburg tem 500 mil habitantes e está localizada no encontro dos rios Reno e Ruhr. No passado, a região possuía uma intensa produção de carvão e uma forte indústria siderúrgica, mas nas últimas décadas, o vale do Ruhr vem sendo atingido pela pobreza e pelo desemprego.

Ataques em sequência

A Alemanha foi palco de diversos ataques com armas de fogo ou objetos cortantes nos últimos anos realizados por extremistas ou pessoas com distúrbios psicológicos graves.

No mês passado, um ataque a tiros ocorrido em um local de reunião de Testemunhas de Jeová em Hamburgo deixou sete mortos. O agressor, um cidadão alemão de 35 anos, se suicidou.

Em janeiro, uma adolescente de 17 anos e seu acompanhante de 19 anos morreram e cinco pessoas ficaram feridas durante um ataque a faca em um trem regional no norte do país, no trajeto entre Kiel e Hamburgo.

Em maio de 2021, um jihadista de nacionalidade síria recebeu pena de prisão perpétua por matar um homem a facadas e ferir gravemente o parceiro dele, em um ataque homofóbico na cidade de Dresden.

Em dezembro, outro sírio foi condenado a 14 anos de prisão por um ataque em um trem que deixou quatro feridos. Também no ano passado, um homem de origem somaliana esfaqueou e matou três pessoasna cidade de Würzburg.

