Termos de uso do conteúdo da DW

Referências ao conteúdo da DW são permitidas. É vetada, porém, a reprodução do conteúdo na íntegra sem permissão.

A Deutsche Welle (DW) disponibiliza acesso gratuito e irrestrito a todo o seu conteúdo e encoraja o uso e a disseminação deste através de seus canais nas redes sociais para uso pessoal. É proibido utilizar o conteúdo da DW para fins comerciais.

Ao utilizar o portal da DW, você aceita plenamente e sem restrições os termos de uso abaixo descritos.

O que você pode fazer sem entrar em contato conosco

Você pode usar livremente o título ou curtos trechos de matérias para a composição de resenhas de imprensa ou citar títulos, curtos trechos ou informações de matérias da DW em suas próprias matérias ou textos, sempre mencionando a DW como fonte e, quando tecnicamente possível, colocando o link para o nosso conteúdo.

Você também pode compartilhar matérias da DW em redes sociais, usando para isso o título ou curtos trechos da nossa matéria no seu post. O compartilhamento do conteúdo da DW nas redes sociais precisa respeitar as regras de netiqueta da DW.

O conteúdo da DW não deve ser associado de forma alguma a conteúdos racistas, xenófobos, sexistas, discriminatórios, pornográficos, ofensivos ou que incitem, promovam ou banalizem a violência. A DW reserva-se o direito de bloquear e/ou denunciar usuários que associarem o material da DW a conteúdos dessa natureza. Posts e comentários que infrinjam essas regras são de responsabilidade do próprio usuário, que estará sujeito às punições previstas em lei.

O que precisa de autorização da DW

É vetada a reprodução de conteúdo na íntegra sem autorização expressa da DW. Para publicar nosso conteúdo em meios impressos (livros, jornais, revistas etc) e digitais (sites, redes sociais etc), é preciso entrar em contato conosco para obter uma autorização de uso do material. Todo o conteúdo da DW é de propriedade da DW e protegido por leis internacionais de direitos autorais. A reprodução desse conteúdo sem a autorização expressa da DW é proibida e sujeita às penalidades previstas na lei.

Além disso, reproduzir o conteúdo da DW com alterações que o distorçam, em especial atribuindo à DW informações ou declarações inverídicas, incorretas ou imprecisas, é expressamente proibido e sujeito às penalidades previstas na lei.

Para reproduzir conteúdo da DW na íntegra é necessário se tornar um parceiro da DW. O uso do nosso material deve respeitar algumas regras e, principalmente, obter a nossa autorização por meio de um contrato de parceria. Para mais informações, clique aqui. Cada pedido de parceria é avaliado de forma individual.

Se ainda tiver dúvidas, acesse nosso endereço de contato.