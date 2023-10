A tragédia da seca na região metropolitana de Manaus

Segundo o pesquisador Philip Fearnside, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), a combinação rara de El Niño no Oceano Pacífico (oriental e central) com o superaquecimento das águas do Oceano Atlântico Norte é fruto direto do processo de aquecimento global, algo observado ao longo dos últimos três meses com recordes sucessivos de temperaturas no planeta.