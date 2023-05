A queima prescrita é usada pelos brigadistas do Prevfogo no início da estação seca como forma de prevenir a propagação de grandes incêndios. As áreas consideradas mais expostas às queimadas são avaliadas cuidadosamente, e a queima só ocorre com autorização do cacique. Na foto, a brigadista usa o equipamento chamado de pinga-fogo para iniciar as chamas num manejo controlado.