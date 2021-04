A prótese controlada pelo pensamento

Nesta edição do Futurando, vamos mostrar uma prótese que consegue interpretar sinais do cérebro e, portanto, ser controlada pelo pensamento. Se a pessoa pensa que a mão deve abrir, ela abre. Se é para fechar, ela também fecha. O próximo passo é dar ao paciente uma resposta sensorial. Ou seja, uma prótese que além de ser comandada pelo cérebro pode ser sentida pelo indivíduo.

Você certamente já ouviu falar da deepfake, uma tecnologia baseada em inteligência artificial que permite a criação de vídeos realistas a partir de uma simples foto. Dá para fazer em questão de minutos e cada vez é mais difícil diferenciar entre o real e o fabricado a partir dessa ferramenta controversa. Nossa reportagem vai dar dicas de como identificar esses vídeos falsos.

O Futurando também vai dar início a uma série de reportagens sobre Cidades Inteligentes. No primeiro episódio, o debate vai se voltar às diferentes demandas do futuro em relação à produção, distribuição e consumo de energia. É um fato que essa demanda vai crescer porque as cidades estão ficando mais e mais populosas. Como fazer, então, para que haja o crescimento econômico, porém, seja mantida a qualidade de vida dos moradores? É o desafio da atualidade.