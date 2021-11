A missão de identificar "soldados desconhecidos"

Nos cemitérios de guerra na Europa, muitas lápides carregam a inscrição "soldado alemão desconhecido". O holandês John Manrho quer mudar isso Ele tem como missão identificar soldados alemães mortos na Segunda Guerra. E ele não faz distinção se o soldado enterrado era aliado ou inimigo.

"Esta pessoa, ou o soldado que está deitado lá para descansar, já enterrado, tem o direito a uma cruz com seu nome nela", afirmou Manrho. "E o mesmo para as sepulturas dos soldados aliados."

O trabalho de rastreio é como montar um quebra-cabeça de mapas, arquivos e registros dentários. Mas com êxitos, para a alegria e o alívio de familiares. "Para a família é muito emocionante e você vê isso quando a família está ao lado do túmulo", disse Manrho. "Naturalmente, você se torna um pouco próximo da família." O trabalho de Manrho lhe rendeu a Ordem do Mérito da Alemanha.